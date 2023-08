Savona, allo Scaletto dei Pescatori alle Fornaci benedette le imbarcazioni

Sabato 12 agosto, nelle acque antistanti lo Scaletto dei pescatori alle Fornaci, ha avuto luogo la cerimonia di Benedizione delle imbarcazioni, organizzata dall’Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi con la collaborazione di Assonautica Savona.

Le imbarcazioni presenti erano moltissime, di ogni tipo, dalla canoa alla barca a vela d’epoca, per un momento di preghiera e di raccoglimento, per ritrovarsi uniti quando i valori fondamentali in molti si stanno perdendo.

"Quella della benedizione delle imbarcazioni, proprio per il fatto di svolgersi in mare, è una cerimonia che vuole farci riscoprire almeno in parte quei valori perché il mare unisce ciò che la terra divide. Emozionante nella sua semplicità è stato sicuramente un evento apprezzato da tutti i partecipanti. Assonautica ringrazia Gianni Bennati, presidente dell’Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi" dicono da Asssonautica Savona.