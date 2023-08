Samp, con la Coppa Italia il via alle gare che contano: alle 18 la sfida con il Sudtirol

Scatta oggi alle 18.00 la stagione ufficiale della nuova Sampdoria, guidata negli uffici dal tandem Radrizzani-Manfredi e sul campo da mister Andrea Pirlo. Il tempo delle amichevoli è finito, con la Coppa Italia si apre la serie di gare che contano e al "Ferraris" con il Sudtirol sarà gia dentro o fuori: una sfida da non sbagliare, pena l'esclusione dalla coppa nazionale.

L'estate della rinascita blucerchiata dopo la retrocessione in Serie B e le peripezie della gestione Ferrero prosegue tra arrivi e partenze e in occasione della gara odierna non saranno della contesa per problemi fisici Girelli e Borini: l'attaccante, pezzo pregiato del mercato in entrata, soffre di un risentimento ai muscoli posteriori della coscia sinistra e nei prossimi giorni verrà sottoposto ad accertamenti medico-strumentali.

Tra i convocati per la prima ufficiale ci sono invece i nuovi Pedrola, Ghilardi e soprattutto Stankovic. Il giovane portiere, arrivato in prestito dall'Inter dopo la partenza di Audero verso la Milano nerazzurra, sarà probabilmente già titolare anche se non è da escludere l'impiego di Ravaglia: "È un portiere affidabile - ha dichiarato mister Pirlo a proposito del giovane estremo difensore serbo - è venuto qui per giocare, è un ragazzo di grandi potenzialità. Sarà lui il portiere titolare in questa stagione".

Un punto fermo tra le incognite, inevitabili, di una squadra in costruzione dopo un recente passato a dir poco complicato: "Nell'ultimo periodo sono arrivati giocatori nuovi, abbiamo bisogno di tempo e di programmare la squadra che poi inizierà il campionato - ha spiegato a tal proposito il tecnico blucerchiato - Però stiamo lavorando bene, sono fiducioso, sono contento di quello che abbiamo fatto. I giocatori hanno fatto un grandissimo lavoro, non si sono mai lamentati, hanno sempre nesso grande attenzione in quello che abbiamo fatto".

In occasione del debutto stagionale sul campo di casa non mancherà il sostegno della tifoseria che, oltre ai circa 16mila abbonamenti già staccati, accoglierà numerosa i propri beniamini anche nella sfida odierna.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Benedetti, Yepes, Verre; Leris, La Gumina, Delle Monache.

ALLENATORE: Andrea Pirlo.

SUDTIROL(4-4-2): Poluzzi, Cagnano, Giorgini, Masiello, Ghiringhelli; Casiraghi, Tait, Kofler, Rover; Rauti, Odogwu.