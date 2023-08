Fuochi d'artificio di Ferragosto a Varazze, i divieti nell'ordinanza del sindaco

Stop alla vendita d'asporto di bevande nei contenitori di vetro e delle lattine dalle 23.00 del 15 agosto all'una del 16 agosto.

Questa la decisione del sindaco di Varazze Luigi Pierfederici che ha firmato un'ordinanza visto che nella serata di Ferragosto sono previsti i fuochi artificiali nella zona sul Molo Marinai d'Italia.

Sarà obbligatoria la vendita di bevande in bicchieri di plastica o di carta in tutti i pubblici esercizi presenti sul lungomare G. Costa, in Piazza Dante, in Viale Nazioni Unite, Corso G. Matteotti e Via S. Caterina. Sarà vietata temporaneamente anche la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine in tutti i distributori automatici presenti nelle vie indicate.

Presente anche il divieto di introduzione, consumo (al di fuori delle aree in concessione ai pubblici esercizi) ed abbandono, nelle aree e strade interessate dal provvedimento, di bottiglie, contenitori di vetro e lattine e bottiglie di plastica chiuse.

I divieti non riguardano la somministrazioni eseguite all'interno degli esercizi con attività di ristorazione (pizzerie, ristoranti e bar).

Sarà vietata la balneazione, il transito, l'accesso e la sosta sulle aree demaniali e sullo specchio acqueo nei pressi del molo.