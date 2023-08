Alassio, via Torino completamente al buio. La minoranza: "Prima che ai grandi eventi meglio pensare alla manutenzione costante dell’arredo urbano"

"Una adeguata illuminazione delle strade pubbliche dovrebbe essere un fatto scontato e sull'intero territorio cittadino, incluso frazioni e periferie. Purtroppo, invece, la centralissima Via Torino si trova ormai da quattro notti completamente al buio. Di dieci lampioni presenti sei sono caduti e quattro sono spenti. Questa è la prova tangibile che prima di organizzare grandi eventi in cui si investono fondi ingenti sarebbe meglio pensare di effettuare una manutenzione costante dell’arredo urbano che è importante ai fini del decoro della città e della sicurezza, sia per chi viene in vacanza sia per chi ad Alassio vive tutto l’anno".