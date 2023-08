Branca (SI) sul salario minimo: "Fondamentale per i lavoratori sfruttati e senza tutele"

Ha già superato le 200 mila firme la petizione sul salario minimo lanciata dall'opposizione parlamentare (Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, Movimento 5 stelle, Partito democratico, Più Europa). La proposta unitaria dell'opposizione prevede che nessun lavoratore possa ricevere una retribuzione oraria inferiore a 9 euro all’ora, oltre a tredicesima, quattordicesima, tfr, ecc, che devono essere in più.

"E' importante che le opposizioni – spiega Gabriella Branca presidente nazionale di Sinistra Italiana – abbiamo preso posizione per un 'iniziativa unitaria che mira a garantire un salario minimo ai lavoratori. Non è pensabile che lo sfruttamento, soprattutto di persone appartenenti a fasce deboli, continui in questo modo."

"E' vero che ci saranno sacche di lavoro nero, ma il problema è di tutti quei lavoratori sfruttati e che non sono tutelati. C'è chi lavora per otto ora al giorno e più per 400 euro al mese, non è accettabile. E' importante fare capire al governo che il problema c'è e va affrontato nel modo giusto".

Tra le motivazioni di chi contesta il salario minimo c'è quella legata alla contrattazione, collettiva e integrativa, che garantirebbe già sufficienti tutele ai lavoratori. "Per chi è già contrattualizzato, infatti, le tutele ci sono – conclude Branca – il problema riguarda quelle persone che queste tutele non le hanno e vengono pagate 2-3 euro l'ora".