Savona, assegnata la progettazione per rimuovere l'amianto dalla copertura del mercato ittico

E' stato affidato all'architetto Giulia Ciamberlano il progetto per la rimozione dell'amianto che si trova nella copertura del mercato ittico di piazzale Amburgo.

Il tetto del materiale è con coperture a botte, formato da lastre in cemento amianto e con la sottostruttura in cemento armato “che – spiega il Comune - si presentano in avanzato stato di degrado e potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità”.

Per le carenze di organico, non trovando quindi una figura al proprio interno, e per la necessità di procedere tempi brevi, il Comune ha così deciso di avviare una procedura di selezione del professionista al quale affidare l'incarico.

Per 19.760 l'incarico è così stato affidato all'architetto Ciamberlano. L'intervento di “ Rimozione materiale contenente amianto e rifacimento coperture edifici di proprietà Comunale presso Mercato Ittico di Piazzale Amburgo “ sarà finanziato da oneri di urbanizzazione.