Anche a Borghetto S. Spirito i "furbetti" del posto in spiaggia: "Intervenga la polizia locale nelle libere"

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera inviataci da un lettore, il signor Riccardo, turista di Borgetto Santo Spirito.

"Buongiorno, scrivo la presente per segnalare un'abitudine abbastanza, anzi, molto fastidiosa per chi vuole godersi delle giornate al mare. Purtroppo capita un po' ovunque, ma nel mio caso in particolare mi riferisco a Borghetto Santo Spirito; molte persone hanno la pessima abitudine di lasciare nelle spiagge libere i propri ombrelloni, sdraio e teli mare per occupare il posto. Costoro pretendono di poter arrivare in spiaggia a qualsiasi ora della mattinata e, con tutta la comodità del caso, avere il posto riservato, con la conseguenza che ma maggior parte della gente per bene deve subire queste prepotenze e doversi accontentare di mettere le proprie cose altrove, ma in alcune occasioni ho visto anche delle discussioni sfociare in veri e propri bisticci, col rischio di passare alle mani.