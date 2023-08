Emergenza migranti e strutture in difficoltà, in Liguria oltre mille in più rispetto all’anno scorso

Si tratta di una situazione emergenziale che coinvolge tutto il Paese, basti pensare che da inizio anno sono oltre 94 mila gli arrivi in Italia (il doppio rispetto al 2022). Questi sono i dati forniti dal ministero dell’interno.

La Liguria conta mille migranti in più rispetto all’anno scorso, arrivando a toccare un totale di 5 mila presenze nella nostra regione. Ma le cause che stanno mettendo in difficoltà la macchina dell’accoglienza non sono da ricondurre solo all’aumento degli arrivi.

A complicare la situazione c’è infatti un taglio dei contributi: il Viminale ha deciso di fare scendere la quota di pagamento per ogni migrante da 35 a 26 euro. Questo taglio mette in difficoltà molte realtà attive nell’accoglienza che non riescono più a sostenere i costi.

Anche nella nostra regione la prefettura sta pensando a nuovi bandi per cercare di trovare nuove soluzioni. A settembre molti contratti con realtà del terzo settore sono in scadenza, si calcolano 2500 posti. Ad oggi i bandi sono andati deserti soprattutto per il taglio dei contributi ministeriali.

Genova poi deve fare i conti con circa 600 minori stranieri non accompagnati in strutture socioeducative a carico del comune che però non riuscirebbe a gestire economicamente da solo l’arrivo di altri giovani in città.