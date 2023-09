Serie A, grande inizio dell’Inter: la squadra di Inzaghi batte Monza e Cagliari

I nerazzurri vincono le prime due partite di campionato della nuova stagione e sono già in testa alla classifica insieme al Napoli e al Milan

Il calciomercato sta ormai finendo in Serie A, la data da cerchiare in rosso è venerdì 1 settembre alle ore 20.00, ma le squadre in campo hanno già cominciato a fare sul serio. La preparazione è terminata e i club hanno appena dato il via al nuovo campionato di Serie A.

Fra le squadre partite meglio c’è l’Inter di Simone Inzaghi, che deve dimostrare di esser migliorata nonostante gli addii dei vari Onana, Skriniar, Lukaku e Dzeko. Come si vede su https://rscommesse.com/ , i nerazzurri hanno ottenuto già due vittorie nelle prime due partite ufficiali della stagione. L’Inter è quindi al momento prima in classifica a quota 6 punti insieme a Napoli, Milan e alla sorpresa Hellas Verona.

Inter-Monza 2-0, decide la doppietta di Lautaro Martinez all’esordio

Comincia bene la stagione dell’Inter, che al debutto a San Siro vince e convince davanti ai propri tifosi. Era la prima uscita ufficiale dopo la finale di Champions League persa di misura contro il Manchester City di Guardiola, e c’era davvero tanta voglia di riprendere da parte di tutti quanti nel mondo nerazzurro – sia in campo che sugli spalti.

Può dunque sorridere il tecnico nerazzurro, che ha visto i suoi avere la meglio sui biancorossi guidati da mister Palladino. A decidere la prima giornata di campionato è stata proprio la doppietta del solito Lautaro Martinez, il nuovo capitano dell’Inter dopo l’addio di Handanovic e il nuovo simbolo offensivo dopo le partenze di Lukaku e Dzeko.

Al centravanti argentino bastano una rete nel primo tempo ed una nel finale di partita per regolare 2-0 il Monza e regalare così i primi 3 punti alla sua Inter.

Cagliari-Inter 0-2, Dumfries e Lautaro Martinez battono Ranieri

Alla seconda giornata di campionato, l’Inter non è da meno. Nel posticipo del lunedì sera che chiude il secondo turno, la squadra di Inzaghi fa visita al Cagliari di Claudio Ranieri in Sardegna. Sulla carta non ci sarebbe storia fra i nerazzurri e i rossoblu neopromossi, ma in realtà il match si è rivelato esser molto più combattuto delle aspettative.

Ad avere la meglio però è stata ancora l’Inter, che stavolta ha regolato tutti i conti subito nella prima frazione di gioco. Ha aperto le danze il diagonale destro di Dumfries su assist di Thuram, il primo in Serie A in carriera per lui, e le ha chiuse pochi minuti dopo ancora una volta tanto per cambiare Lautaro Martinez, che trasforma in oro il passaggio dalla sinistra di Dimarco e sigla il definitivo 0-2.

Nella ripresa i nerazzurri si limitano a gestire e a non subire danni, prevalendo così ancora una volta sul proprio avversario senza subire reti. Dopo due partite l’Inter è quindi fra le squadre ancora a punteggio pieno: manca ovviamente ancora tantissimo, ma chi ben comincia è a metà dell’opera.