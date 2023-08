Loano, la minoranza attacca: "Chi ha promesso 'ordine e disciplina' va a colpire chi ce la sta mettendo tutta a portare a casa la stagione"

"Si continuano a fare variazioni di bilancio a seconda delle emergenze, senza un vero programma degli interventi e soprattutto si approvano regolamenti su regolamenti: lo scopo è puramente propagandistico! - continuano dal gruppo di minoranza - Di fatto nella settimana clou dell’estate loanese 2023 girando per le vie del centro e non solo, si sentono solo lamentele: non solo dai turisti che vedono di anno in anno Loano sempre più abbandonata e sporca ma anche gli stessi loanesi, gli stessi commercianti, gli stessi gestori di attività! Si perché proprio in questo periodo chi ha promesso 'ordine e disciplina' va a colpire chi ce la sta mettendo tutta a portare a casa la stagione. È il caso?".