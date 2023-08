Via Torino al buio ad Alassio, il Comune: "Già stanziati i fondi per la sostituzione dei lampioni"

Nonostante la proprietà dei pali sia "della società Enel Sole, che ne gestisce l’utilizzo" e un Comune non possa che "limitarsi a segnalare la situazione alla società proprietaria e a sollecitarne l’intervento", sia "per la sostituzione dei pali mancanti nonché delle semplici lampadine spente", l'Amministrazione comunale di Alassio "si è già fatta carico di stanziare i necessari fondi economici per acquistare e sostituire in prima persona i pali mancanti senza attendere l’intervento della società Enel Sole, ben prima dell’apparizione degli articoli di giornale".

Ad annunciarlo, in una nota, è lo stesso ente comunale in replica alla segnalazione del gruppo di minoranza consiliare "Alassio di tutti" sulla situazione dell'illuminazione pubblica nella centrale via Torino, dove dei dieci lampioni totali presenti quattro sono spenti mentre gli altri sei sono addirittura caduti.

"Peraltro - continuano dalla maggioranza di governo cittadino - la richiesta di sostituzione della lampadina, può essere effettuata da chiunque, anche dal comune cittadino che, facendosi parte diligente, può segnalarlo attraverso l’app YoUrban citando il numero presente sull’etichetta apposta ad ogni palo".

"Inoltre, onde evitare di dover dipendere da società terze, l’AC si è anche attivata attraverso un futuro programma denominato 'Smart City' - aggiungono - teso ad una gestione diretta dell’illuminazione pubblica".

"Spiace constatare che i membri della minoranza siano all’oscuro (scusate il gioco di parole) del funzionamento della macchina comunale - continuano dall'Amministrazione Melgrati - Sarebbe forse stato più utile alla cittadinanza attivarsi direttamente per la sostituzione delle lampadine spente invece che rivolgersi alle testate giornalistiche".

"A tal fine, invito tutti, cittadini, turisti, amministratori, nel caso, a segnalare prontamente eventuali disservizi agli uffici comunali competenti o a un membro dell’Amministrazione Comunale, in quanto comunicazioni e commenti vari sulle pagine social, on-line o simili, originano solo sterili polemiche senza ottenere il risultato sperato" chiosano dalla maggioranza.