Eliminato il pre triage al pronto Soccorso del Santa Corona. Le modalità di accesso tornano come al periodo pre covid

La sanità di emergenza-urgenza torna al periodo pre covid con l'eliminazione del pre triage per l'accesso alle prestazioni dei Pronto Soccorso dell'Asl2. Dopo il San Paolo è la volta del Santa Corona, come spiega il primario facente funzioni Lorenzo Viassolo.

“Abbiamo tolto il pre triage – spiega Viassolo – e l'accesso è unico come nel periodo pre Covid. Un infermiere nel triage valuta se fare il tampone rapido con risultato immediato. Il paziente aspetta in modo isolato 15 minuti, se è negativo segue il percorso degli altri pazienti, se il tampone è positivo va in una una "zona bolla" dove è isolato. Il percorso, come quello adottato al pronto soccorso di Savona, è stato concordato con la direzione generale”.

Fino ad oggi i pazienti in visita al Pronto soccorso del Santa Corona , sia arrivati autonomamente che in autoambulanza, dovevano accedere attraverso il pre-triage che veniva fatto all'interno della camera calda lato Sud (mare).Dopo la valutazione del pre-triage i pazienti ritenuti sospetti di essere positivi al Covid-19 venivano indirizzati all'area Covid del Pronto soccorso, zona isolata nella quale il personale con i dispositivi di protezione completava il triage. I pazienti passati al pre-triage e ritenuti non sospetti per patologia Covid-accedevano all'area non isolata del Pronto soccorso. Con le nuove procedure la camera calda è stata eliminata.