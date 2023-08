Albisola Superiore. La pizzeria "Dacci un taglio" chiude i battenti dopo più di 20 anni di attività

Una notizia accolta come un fulmine a ciel sereno in tutta Albisola: la storica pizzeria "Dacci un taglio", uno dei locali più iconici a due passi dal mare, vicino all'incrocio tra Corso Mazzini e Corso Ferrari, chiude i battenti dopo più di 20 anni di attività.

Una decisione improvvisa e allo stesso tempo sofferta da parte della famiglia che ha accompagnato, tra merende, spuntini e prodotti da asporto, diverse generazioni di albisolesi, oltre ai tantissimi turisti che in estate e nei weekend facevano regolarmente tappa nel locale per gustare pizze e focacce sfornate da mattino a sera.

Alla base della scelta di interrompere questa lunga avventura la scomparsa di Gianfranco Lamberti (conosciuto anche come Dani ed ex dirigente dello Speranza Calcio), cuore pulsante dell'attività insieme, tra gli altri, a Mara, Gaia, Carlo e Ilaria, grandi appassionati di calcio come testimoniavano magliette e gagliardetti appesi alle pareti del negozio.