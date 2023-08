Pestaggio ad Alassio, il 35enne dimesso: "Erano più di due persone"

Ancora massimo riserbo tra gli inquirenti sul pestaggio del trentacinquenne marocchino, avvenuto lo scorso 31 luglio ad Alassio, per il quale sono stati arrestati due buttafuori di origini romene, padre e figlio rispettivamente di 45 e 21 anni. La vicenda è ormai nota anche per la circolazione vorticosa di video attraverso i social e la messaggistica: lo streaming, rimasto registrato su Facebook con la lunga "notte brava" del magrebino (tra infrazioni stradali e intemperanze) sino alla violenta aggressione finale, e un'altra clip ripresa da terzi in cui lo si vede esanime e sanguinante a terra accanto alla sua auto, dove si possono ascoltare - anche in quel caso - commenti degli autori delle percosse.

La diretta social comincia con l'uomo che beve e sniffa cocaina nella sua vettura e si protrae una cinquantina di minuti, sino al momento in cui i due buttafuori lo fermano avvisandolo che è contromano. Il trentacinquenne ferma la macchina e scende; ne nasce una discussione e ne segue un brutale pestaggio, con minacce di morte, mentre lo smartphone è ancora acceso e continua a trasmettere: resta inciso l'audio con le voci dei partecipanti al raid punitivo e con i rumori della violenza. Quando si accorgono che il telefonino sta registrando, i buttafuori - che al momento non erano in servizio nella vicina discoteca - lo spengono e rovistano nell'abitacolo. A chiamare i soccorsi sono poi alcuni passanti, dopo aver notato il marocchino esanime vicino all'auto vandalizzata. L'uomo quindi viene trasportato all'ospedale Santa Corona in gravi condizioni. Ieri è stato dimesso.

Il suo racconto è stato raccolto in un'intervista su Sanremonews: "Ricordo di aver discusso con i buttafuori della discoteca, perché stavo procedendo contromano - racconta - Quando ho fatto inversione di marcia ed ho parcheggiato la mia macchina non ho nemmeno avuto il tempo di scendere. Credo che in tutto siano stati cinque o sei uomini che hanno cominciato a devastare l’auto, spaccando i vetri ed entrando nell’abitacolo. Lì hanno cominciato a picchiarmi senza pietà ed io non riuscivo a capire il motivo. Li pregavo di smettere, li ho chiamati fratelli, ma loro picchiavano sempre più forte. Poi, quando mi hanno preso per il collo ed hanno incominciato a stringere fin quasi a togliermi il respiro, ho perso i sensi".

"Sono stati i buttafuori della discoteca - afferma la vittima del pestaggio - Non quelli che lavorano lì regolarmente ma quelli nuovi. Erano più di due persone e tutti mi picchiavano".

Noto per vicende varie, dalla guida in stato di ebbrezza (per la quale è stato più volte segnalato all'Autorità Giudiziaria), gravato di numerosi precedenti di polizia e anche immortalato in alcuni video di minacce alle forze dell'ordine ad Albenga, il trentacinquenne marocchino è finito al nosocomio pietrese con trauma cranico, fratture alla mascella e alla mandibola, ferite a testa e torace, emorragie interne. I carabinieri hanno condotto un'indagine certosina, che non è ancora conclusa. I militari dell'Arma hanno anche recuperato un coltello, un cacciavite e una roncola seghettata che il nordafricano, la sera del pestaggio, aveva con sé nell'auto e che i suoi aggressori avevano portato via.