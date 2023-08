Inizia da Terni la Serie B della Sampdoria, Pirlo: "Tutto dipenderà da noi"

Scatta questa sera dal "Liberati" di Terni il campionato della Sampdoria. La Serie B dei blucerchiati avrà inizio alle 20.30 contro la Ternana di mister Cristiano Lucarelli, un match che sarà diretto dall'arbitro Di Marco di Ciampino e che in casa Samp è atteso con tutte le precauzioni del caso: "Conosco Lucarelli, ha fatto molto bene negli ultimi anni - ha spiegato Andrea Pirlo, tecnico blucerchiato alla vigilia - la Ternana sarà aggressiva e vorrà fare bene ma noi andiamo lì per vincere. Giocare in casa o trasferta non ci cambia, dovremo sempre avere la stessa mentalità. Tutto dipenderà da noi".

La serie cadetta, inaugurata ieri con il pareggio a reti bianche tra Bari e Palermo, si preannuncia complicata: "Ne abbiamo già avuto un assaggio lunedì - ha dichiarato a tal proposito Pirlo - Incontreremo squadre di categoria, la Serie B è difficile perché c’è un livello alto. Sappiamo cosa ci aspetterà". E se da parte dei tifosi di certo l'entusiasmo non manca, ulteriori difficoltà possono essere rappresentate dalla rosa (ancora incompleta) a disposizione dell'ex allenatore di Juve e Fatih Karagumruk: "Abbiamo fatto tantissimi abbonamenti, non possiamo raccontare favole - il pensiero del mister doriano - Siamo in costruzione, la strada e lunga e al momento ci sono squadre più attrezzate. I tifosi devono avere fiducia in noi per far sì che si faccia un campionato da protagonisti. Insieme siamo più forti, ma non regaliamo sogni per niente".

Sono 24 i convocati per l'esordio stagionale, non saranno della partita Conti, Girelli, Ricci, Vieira, Leris (nelle prossime ore sarà definito il trasferimento allo Stoke City), Vitale e Borini. Sulla situazione di quest'ultimo è arrivata la precisazione da parte di Pirlo: "Niente di grave, ma non vogliamo rischiarlo perché siamo all’inizio della stagione. Riprenderà la settimana prossima con la squadra".

Per quanto riguarda l'11 iniziale, in porta esordirà Stankovic: "Si è allenato bene, ha capito come giochiamo e ha voglia di crescere" ha sottolineato il tecnico blucerchiato sul portiere classe 2002. In difesa si va verso la conferma degli uomini già visti in campo in Coppa Italia: Depaoli, Ferrari, Murru e Giordano; Benedetti, Yepes e Verre agiranno in mezzo al campo mentre in attacco La Gumina sarà con molta probabilità supportato dai giovani Stoppa e Delle Monache.