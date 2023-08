Sampdoria, esordio con gioia: blucerchiati corsari sul campo della Ternana

Non poteva esserci inizio migliore per il campionato della Sampdoria, a Terni i blucerchiati passano 2-1 grazie alle reti di La Gumina e Depaoli e si mettono subito alle spalle la penalizzazione di due punti in classifica.

La prima vittoria della squadra di Andrea Pirlo arriva al termine di una gara ben giocata contro una Ternana mai doma e capace di riaprire la contesa nel recupero del secondo tempo con Distefano, un match ricco di insidie brillantemente superate da un Doria che come noto è ancora un cantiere aperto.

Importante il contributo fornito da Bereszyński che, in attesa di chiarimenti sul suo futuro, ha vestito la fascia da capitano nella prima serata in serie cadetta dei blucerchiati. Bene Stankovic all'esordio tra i pali così come tutta la pattuglia di giovani che Pirlo ha mandato in campo al "Liberati".

Conferme importanti anche da Murru (uscito acciaccato), Depaoli, in versione decisamente migliore rispetto a quella vista in Coppa Italia, e dal centrocampo. Sampdoria in generale promossa, compreso Pirlo abile a leggere dalla panchina gli sviluppi della gara, ma guai a pensare che tutto sia a posto così. Dal mercato servirà necessariamente ancora qualcosa per tentare l'immediato ritorno in Serie A.

LA PARTITA

L'avvio di gara sorride agli uomini di Pirlo: dopo tre minuti Depaoli, schierato nel tridente d'attacco, viene atterrato in area avversaria da Celli. Rigore ineccepibile e dal dischetto La Gumina spiazza Iannarilli, Sampdoria avanti al quinto minuto.

La reazione dei padroni di casa arriva al 16' su un errore della retroguardia ospite, Falletti riparte e calcia dal limite dell’area ma senza inquadrare lo specchio della porta. Al 30' si rivede la Samp, conclusione potente di La Gumina disinnescata dal portiere ternano. Prima dell'intervallo due occasioni per la squadra di Lucarelli: al 34' Damian è murato da Ferrari, al 38' è invece Murru a opporsi alla botta di Falletti. Si va al riposo con i blucerchiati avanti di un gol.

La ripresa si apre con la Ternana rivoluzionata con gli ingressi di Raimondo e Pyythia in sostituzione di Ferrante e Damian, pochi minuti dopo la Samp è invece costretta a sostituire Murru alle prese con un problema muscolare: al suo posto entra in campo Ghilardi. La Gumina tenta di rendersi pericoloso dalle parti di Iannarilli, sul fronte opposto Giordano salva su un cross velenoso. Al 72' due innesti per Pirlo: Askildsen e De Luca per Benedetti e La Gumina.

Cambia anche la Ternana con Distefano e Favilli per Favasuli e Falletti, ma è la Sampdoria ad andare nuovamente in gol: assist al bacio di Askildsen che pesca Depaoli in profondità, dribbling sul Iannarilli e pallone appoggiato in rete, al 78' è 0-2. Al minuto 81 fuori Yepes e Depaoli, in campo Panada e Stoppa con quest'ultimo subito protagonista. Il giovanissimo attaccante semina il panico nella difesa avversaria e provoca un quasi autogol, dopodiché Pedrola colpisce il palo con De Luca che non riesce a concludere l'azione in maniera vincente.

La Samp manca il tris e al 91' la Ternana accorcia le distanze sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Distefano, finale di sofferenza per capitan Bereszyński e compagni con Stankovic che al 96' deve metterci i guantoni per evitare la beffa finale. Il triplice fischio del signor Di Marco sa di liberazione, inizia con una vittoria la Serie B della Sampdoria.

TERNANA-SAMPDORIA 1-2

RETI: 5' rig. La Gumina, 78' Depaoli, 91' Distefano