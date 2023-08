Savona e Santa Rita nell'ironia di "Tazio Nuvolari Die cast"

Il quartiere di Santa Rita a Savona nell'ironia di "Tazio Nuvolari Die Cast".

Nella nota pagina Facebook che si occupa principalmente di auto, modellismo e curiosità, è stato pubblicato un post con una foto che ironizza sul fatto che a Ferragosto si festeggia su uno yacht e dal primo di settembre invece si può vedere una persona che cerca qualcosa nei bidoni della spazzatura. Con lo scatto che, come si può notare, è stato effettuato in via Collodi.

"No Alpitour ....si Findomestic?! Aaaiaiaiaiiihhh". Questa la frase che accompagna la pubblicazione e che ricorda il famoso spot degli anni '90 sull'azienda che opera nel settore del turismo. In questo caso l'ironia cade sul fatto che molti facciano riferimento al noto istituto di credito per richiedere prestiti per le ferie e, una volta finite queste, sono costretti ad attrezzarsi in qualche modo per arrivare a fine mese, come si suol dire.

Sui social i riscontri non sono mancati: 24mila 633 sono state le interazioni, 1286 i commenti, 8814 le condivisioni.

Una situazione quella immortalata nella foto savonese che però deve far pensare. E in quel caso l'ironia non dev'essere di casa.