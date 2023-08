Insieme per Carcare, “il Comune sfrutti il diritto di prelazione sull'area di Autofiori al Vispa per fare un centro ricreativo”

In vista dei lavori di manutenzione e di rifacimento del ponte autostradale nella piana del Mulino Autostrada dei Fiori sta realizzando una serie di servizi, una zona uffici e, una per il ricovero dei mezzi e una per ospitare gli operai che nei prossimi tre anni di cantieri sulla A6.

L'area interessata è quella leggermente al di sotto della rotonda del Vispa dove doveva essere realizzato un campo da calcio e per alcuni anni utilizzata come campo prove per il tiro per l'arco. Di proprietà demaniale è in concessione ad Autofiori e sull'area il Comune di Carcare ha il diritto di prelazione di utilizzo condizionata. A questo proposito il gruppo consiliare d'opposizione “Uniti per Carcare” ha presentato una mozione pe ril prossimo consiglio comunale, per chiedere che il Comune porti avanti le interlocuzioni iniziate dall'amministrazione De Vecchi con Aufofiori ed eserciti il diritto di prelazione condizionata una volta terminati i lavori e che che l'area non sarà più necessaria ad Autofiori.

“La finalità della mozione è propositiva – dice il consigliere Alessandro Ferraro - e per contribuire a tenere alta la sensibilità dell’amministrazione comunale a non perdere opportunità per il territorio comunale e soprattutto per i servizi ai cittadini".

"Il cantiere autostradale - prosegue - rappresenta per certi versi un disagio, recuperare al termine degli interventi manutentivi le strutture e le infrastrutture del “parco gestionale”, che nascerà a breve a Vispa per destinarle a future strutture socio-ricreative a disposizione del tessuto associativo, era un’operazione già avviata tra il 2022 e il 2023 con la società autostrade gestrice del tratto Torino-Savona, per altro con esiti positivi, la mozione si inserisce in questo percorso di continuità intenzionale”.

“Con la presente è nostra intenzione stimolare il Sindaco e la Giunta Comunale – spiega la mozione - ad agire in anticipo con la società concessionaria affinché le strutture e le infrastrutture, insieme ai sottoservizi, realizzate e successivamente utilizzate nel “Parco Gestionale”, di cui sopra, al momento della loro dismissione operativa vengano cedute al Comune di Carcare, previo un controllo della qualità dei manufatti stessi e una loro compatibilità, per gli usi previsti dal Piano regolatore comunale”.