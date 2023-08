A Murialdo al via i cantieri per il recupero degli affreschi dell'oratorio di Sant'Agostino

Da alcuni anni anni l’associazione” Murialdo: Arte e Storia”, ha come principale obiettivo il recupero dell’Oratorio di Sant’Agostino, un edificio che per secoli ha ospitato la confraternita dedicata a questo Santo.

Questo fabbricato, che fino ad alcuni anni fa versava in precarie condizioni, è oggetto dell'attività di recupero organizzata dall’Associazione, che è sempre alla costante ricerca di fondi adatti allo scopo. L’oratorio è il risultato di stratificazioni architettoniche complesse, ma ha conservato buona parte di un ciclo di affreschi di epoca cinquecentesca, che ha come motivo dominante la Passione di Gesù.

“In questo momento è in corso un cantiere di lavori per il recupero degli affreschi – afferma Antonello Merialdo dell'associazione – reso possibile grazie all’importante contributo della Fondazione Agostino De Mari, che ha sempre creduto in questo progetto. I lavori sono previsti fino al mese di ottobre e nei programmi dovrebbero portare al recupero definitivo del ciclo pittorico che, con tutta probabilità, è di scuola monregalese".

"Una volta recuperato e reso fruibile alla collettività - prosegue Merialdo - noi pensiamo che possa rappresentare un importante anello di congiunzione, storico e artistico con altre opere analoghe presenze nel Monregalese e nella Liguria di Ponente. Il nostro obiettivo è di poter aprire al pubblico l’oratorio a partire dal prossimo anno e pensiamo possa diventare un punto di riferimento per gli appassionati di arte e di storia di questo territorio”.

Recentemente l’Associazione ha rinnovato le cariche sociali, con la conferma di Antonello Merialdo alla presidenza e con l’elezione dei consiglieri Anna Core, Giancarlo Decastelli, Piergiuseppe Melighetti, Ada Nolasco, Gianna Scotto, Gabriella Viglizzo, Corrado Zunino, oltre alla carica di revisore dei conti di Samuele Salvatico.