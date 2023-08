Addio a Toto Cutugno: il cantante de 'L'Italiano' aveva da poco compiuto 80 anni

È morto oggi pomeriggio intorno alle 16 Toto Cutugno, all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Lo riporta ANSA attraverso le parole del suo manager Danilo Mancuso: "dopo una lunga malattia, il cantante si è aggravato negli ultimi mesi. L'artista aveva compiuto 80 anni lo scorso luglio.

Durante la sua lunga carriera ha raggiunto la vetta delle classifiche sia come interprete sia come autore. Ha partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo, vincendolo nel 1980 con il brano 'Solo noi'. È del 1983 il suo pezzo più celebre, 'L'Italiano', anch'esso presentato sul palco del teatro Ariston, che ha però raggiunto la quinta posizione in classifica.