I dispenser acqua rappresentano un’innovazione all’insegna della sicurezza

Siamo tutti consapevoli delle ragioni per cui eliminare la plastica non è solo un giusto proposito, ma un vero e proprio dovere. Negli ultimi anni, la presa di coscienza relativa ai danni che essa causa all'ambiente (e quindi anche a noi) è cresciuta notevolmente, e anche nei contesti lavorativi la questione è diventata prioritaria in termini di scelte strategiche e gestionali. Dopotutto, per quanto riguarda il rifornimento di acqua in ufficio, le alternative ci sono. E si parla di alternative sostenibili, pratiche e convenienti: i dispenser acqua.

Modificare il nostro approccio quotidiano al piccolo ma importante gesto del "bere" ha un enorme impatto, non solo dal punto di vista ecologico. Adottare soluzioni diverse contribuisce a migliorare la percezione dei dipendenti in merito al proprio luogo di lavoro, mettendo al centro la loro salute e incentivando la produttività. A beneficiarne, dunque, è anche il bilancio aziendale.

I distributori acqua migliorano l’ambiente lavorativo

Provate a immaginare: sale riunioni luminose e accoglienti, corridoi degli uffici ordinati, ambienti comuni davvero confortevoli. Nessuna traccia di plastica all’orizzonte, né pile di bottiglie o di bicchieri da smaltire. Se state cercando informazioni sul web in merito a "distributori acqua", forse non avete più voglia di immaginare e siete decisi a concretizzare questa visione in maniera definitiva.

I vantaggi ecologici dei distributori acqua potabile, in effetti, sono evidenti. Installando un erogatore acqua (o più di uno) in ufficio, potrete dire addio a scarti di materiale plastico, rifiuti e inquinamento dovuto al trasporto di boccioni e bottiglie. Se riflettiamo sulla scena descritta in precedenza, emerge poi chiaramente un ulteriore beneficio, più immediato, che gli erogatori d'acqua apportano a un altro tipo di ambiente: quello lavorativo.

Dal punto di vista pratico, infatti, l'installazione di un erogatore d'acqua vi permette di liberare moltissimo spazio, solitamente occupato dalla plastica, riutilizzabile e destinabile ad altre finalità. In ufficio si potrà sfruttare al massimo ogni ambiente, anche il più piccolo, ogni spazio apparirà più ordinato e ogni luogo più pulito. È risaputo come lavorare in un ambiente piacevole migliori considerevolmente anche la qualità del lavoro stesso.

I dispenser acqua rappresentano un’innovazione all’insegna della sicurezza

Ogni responsabile d’azienda è ben consapevole che tutte le decisioni prese sul luogo di lavoro, per i clienti e per i dipendenti, comportano una grande responsabilità. Pertanto, nella selezione dei dispenser acqua per il vostro ufficio, è fondamentale assicurarsi di avere il più alto standard di qualità e sicurezza dell'acqua possibile. È possibile riuscirci? Implementando uno o più distributori d’acqua, la risposta è sì.

Un distributore acqua si collega direttamente alla rete idrica locale, soggetta a rigorosi controlli sanitari . I dispositivi proposti da aziende come Acqualys, ad esempio, sono dotati di tecnologie avanzate di microfiltrazione, che rendono ogni distributore di acqua uno straordinario concentrato di qualità e sicurezza.

L'utilizzo di distributori di acqua potabile come quelli appartenenti alla gamma Waterlogic, presente all’interno del catalogo di Acqualys, garantisce l'accesso a un'acqua purificata al 99,9999% e certificata Covid Secure. Le sostanze indesiderate vengono eliminate, mentre i nutrienti e i minerali essenziali per il corpo, presenti in abbondanza nell'acqua, restano intatti.

Erogatori acqua: il vantaggio economico da considerare

Proteggere l'ambiente riducendo o addirittura azzerando il consumo di plastica, liberare spazio in ufficio, garantirsi qualità e sicurezza: finora abbiamo esaminato tutti i motivi per cui dotarsi di erogatori acqua è una mossa vincente. Vi è però un ulteriore vantaggio da considerare, altrettanto decisivo: il risparmio economico.

Noleggiando o acquistando un distributore d'acqua (o più distributori dell’acqua) per il vostro ufficio, risparmierete su diverse voci di bilancio. Tre su tutte: spese di trasporto, costi della refrigerazione, costi dello smaltimento dei rifiuti. In caso di acquisto dei vostri erogatori di acqua, le uniche spese da prevedere riguardano la manutenzione ordinaria e la sostituzione periodica dei filtri. Il costo di entrambe le operazioni, però, è incluso nel canone mensile fisso con cui potrete comodamente accedere ai dispositivi, nel caso optaste per la formula di noleggio “chiavi in mano”.

Fatte queste considerazioni preliminari riguardanti il distributore acqua potabile, non resta che selezionare il modello più idoneo per i vostri ambienti. Il consiglio più utile che possiamo darvi, in tal senso, è quello di farvi supportare da un consulente. Avrete così la possibilità di passare in rassegna le caratteristiche di ciascun distributore dell’acqua e scoprire la soluzione perfetta per le vostre esigenze.