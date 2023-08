Ritorno a scuola, la campanella in Liguria suonerà il 14 settembre

Il caldo record fa sembrare il rientro a scuola un pensiero lontano, ma fra tre settimane esatte comincerà il nuovo anno scolastico.

Il ritorno in classe è previsto per giovedì 14 settembre 2023 in tutta la Liguria e per tutte le scuole di ogni ordine e grado. L’anno scolastico termina sabato 8 giugno, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia che proseguirà fino a sabato 29 giugno.

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono 208, che si riducono a 207 nel caso in cui la ricorrenza del Santo patrono cada in un giorno nel quale sia previsto lo svolgimento delle lezioni.

Le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, avranno la possibilità di effettuare degli adattamenti al calendario regionale, purché siano garantite l’apertura entro e non oltre il 15 settembre e la chiusura l’8 giugno, con un numero minimo di 206 giorni di lezioni (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 6 giorni alla settimana); numero minimo di 171 giorni di lezioni (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 5 giorni alla settimana).

I giorni di vacanza stabiliti a livello regionale prevedono la pausa per le festività natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi e dal 28 marzo al 2 aprile per quelle pasquali.

Alle date elencate in precedenza si aggiungono i giorni di sospensione delle attività didattiche ed educative stabiliti a livello nazionale: tutte le domeniche, il 1° novembre, festa di tutti i Santi; l'8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 aprile, anniversario della Liberazione; il 1° maggio, festa del Lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono.