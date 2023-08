Porti, Ghio (Pd), "Preoccupanti le privatizzazioni annunciate da Tajani, Salvini smentisca l'intenzione di far cassa svendendo i porti e prenda in considerazione nostra risoluzione"

“Le privatizzazioni dei porti annunciate dal vice premier Tajani sono poco comprensibili e contro ogni interesse pubblico. Chiediamo al Ministro Salvini di smentire l'intenzione di far cassa per sanare il bilancio svendendo i porti pubblici e di discutere le proposte della risoluzione sulla portualitá presentata dal Partito Democratico in Commissione Trasporti alla Camera che parte proprio dal rafforzamento del ruolo pubblico nella definizione delle politiche portuali. L'opposto della direzione indicata da Tajani, che per rimpinguare le casse pubbliche vorrebbe privatizzare i porti”, commenta le affermazioni di Tajani sulla privatizzazione dei Porti la deputata dem Valentina Ghio, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera.