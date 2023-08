Finale, il Centro d’Ascolto Caritas "La Nassa" apre le porte al mercatino vintage solidale

Venerdì 25 agosto dalle 18 alle 21 il Centro d’Ascolto Caritas "La Nassa" (in Salita del Grillo 2 a Finale Ligure) ha in programma un secondo appuntamento per il mercatino vintage solidale, dopo il successo della prima edizione avvenuta lo scorso aprile.

Una giornata all’insegna dell’animazione di comunità, rivolta a tutti gli ospiti del Centro, nonché a volontari, operatori, istituzioni e cittadini locali.