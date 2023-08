Andora: il 9 settembre la rassegna “Tutti nel Jukebox", quando i tormentoni si ballavano al bar. Ospite d'onore in concerto Edoardo Vianello 

Si chiama "Tutti nel Jukebox” e celebra i nomi che hanno reso indimenticabili le estati al lido o le serate al bar, dagli anni '60 agli anni '80. Sabato 9 settembre 2023 ad Andora, in Piazza Santa Maria alle ore 21.30, si svolgerà la prima edizione di una rassegna che vuole rendere omaggio alla storia del Jukebox, ed ogni anno, avrà come obiettivo il riconoscimento di un premio speciale all’artista che sarà chiamato a partecipare all'evento in qualità di "Special Guest" della serata.

Quest’anno toccherà al grande Edoardo Vianello, mattatore delle estati anni '60: suoi grandi successi come “Pinne fucile e occhiali", “Abbronzatissima", "Guarda come dondolo", "I watussi", "Sul cucuzzolo” e tanti altri… Oltre mezzo secolo di carriera e una lunga schiera di tormentoni estivi al top delle classifiche della musica leggera italiana e soprattutto brani di successo tra i più gettonati del Jukebox.

La prima parte dello show, ideato dall'Agenzia Eccoci per il comune di Andora, prevede musica, immagini e interpretazioni di grandi tormentoni dell’estate, grazie alla partecipazione di grandi artisti come Franco Fasano, Memo Remigi, Luigi Fontana (figlio del grande Jimmy), Roberta Bonanno, Gaetano La Balestra e Marco Dottore.

La seconda parte dello spettacolo prevede la partecipazione di un big della musica italiana che ha fatto la storia del Jukebox. La scelta per questa prima edizione, come già accennato, cade sul grande Edoardo Vianello, che in formazione trio musicale farà cantare tutti con i suoi successi.

La serata, ad ingresso libero, sarà presentata da Luca Galtieri e la regia video televisiva sarà curata da Massimo Fornasier.