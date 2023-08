Il Coro della Diocesi di Savona-Noli alla ricerca di cantori e musicisti

Il Coro della Diocesi di Savona-Noli cerca cantori e musicisti. È lo stesso vescovo Calogero Marino ad invitare tutti gli interessati, giovani, adulti e anziani, a partecipare a questo "germoglio piccolo ma significativo" da "custodire e far crescere", come lo definisce in una lettera rivolta ai sacerdoti. In questi anni ha accompagnato momenti importanti del cammino ecclesiale diocesano, come le ordinazioni diaconali e presbiterali, le veglie e la "Scuola della Parola".