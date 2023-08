5 attività da praticare in montagna durante l'estate

Se vi siete mai chiesti quale sia il modo migliore per prendervi una pausa dalla frenesia della vita cittadina e ritrovarvi completamente rigenerati, l'idea di concedervi un weekend in montagna potrebbe essere la risposta che state cercando. Respirare aria fresca, immergersi nella natura e ritrovare la tranquillità interiore, sono solo alcuni dei benefici che potrete ottenere.

Durante l'estate, la montagna offre una vasta gamma di attività per evitare di annoiarvi. Oltre alle classiche escursioni in montagna, che sono particolarmente adatte anche per la stagione autunnale, ci sono molte altre opportunità che potete sfruttare durante il vostro weekend. Se poi siete degli amanti della montagna in tutte le stagioni, soprattutto quella invernale, allora vi consigliamo di visitare anche vialattea.it, il sito per consultare le piste da sci in Piemonte del comprensorio Vialattea, uno dei più famosi d'Italia.

Ma adesso vediamo come sconfiggere la calura estiva della città con un bel weekend in montagna e tante divertenti attività da praticare in loco e a misura di ogni persona o interesse. Grazie a questi suggerimenti, la vostra vacanza estiva sarà davvero indimenticabile. Dunque prendetevi una pausa dalla quotidianità e godetevi un weekend indimenticabile in montagna. Non ve ne pentirete!

5 sport estivi da praticare in montagna

Vediamo subito insieme quali sono le migliori attività da praticare in montagna, tenendo sempre conto della propria forma fisica e della propria resistenza. Ogni attività può avere diversi gradi di difficoltà, dunque fatevi sempre consigliare da un esperto, prima di cimentarvi nella pratica. Il divertimento è assicurato!

Mountain Bike. Parlando di avventura su due ruote in montagna, la parola chiave è "mountain bike". Solitamente, le mountain bike si impiegano su sentieri non asfaltati, tra le bellezze dei boschi e le distese di prati di montagna. Questa attività è adatta a tutti, con l'unica richiesta di una certa familiarità con la bicicletta e un po' di allenamento. Preparatevi a sfidare salite e discese più o meno impegnative mentre esplorate le meraviglie della montagna. La mountain bike è senz'altro un ottimo modo per immergersi nella natura, sperimentare un po' di adrenalina e godere di panorami mozzafiato.

Nordic walking. Se volete mantenervi in forma senza dover ricorrere a una preparazione specifica, il nordic walking è l'attività fisica che fa per voi. Si tratta di una camminata con i bastoni, simili a quelli utilizzati per lo sci di fondo, ma progettati appositamente per questa attività. Ogni passo nel nordic walking richiede una spinta sui bastoni, coinvolgendo tutta la muscolatura del corpo. Questo movimento assicura diversi benefici, come una maggior quantità di calorie bruciate rispetto ad una semplice camminata, un aumentata forza muscolare nella parte superiore del corpo e un miglioramento della circolazione. Inoltre, la camminata con i bastoni può aiutare a mantenere l'equilibrio e la stabilità, riducendo lo stress sulle articolazioni di caviglie, ginocchia e anche. In poche parole, il nordic walking è una forma di esercizio fisico che non richiede alcuna particolare attrezzatura e può essere praticato ovunque.

Arrampicata. Se siete stati catturati dal fascino dell'arrampicata, probabilmente vi sarete allenati diligentemente in una palestra indoor della vostra città. Ma quando arriverete in montagna, scoprirete che l'arrampicata assume un'atmosfera ancora più emozionante. In montagna, l'arrampicata diventa alpinistica: i percorsi non sono segnalati come su una parete artificiale e spetta a voi, arrampicatori, valutare la pericolosità di ogni tratto di parete e prendere le precauzioni necessarie. Per evitare incidenti è fondamentale avere molta esperienza e una conoscenza approfondita delle misure di sicurezza da adottare. È sempre meglio praticare con persone esperte e non affrontare mai una parete da soli. Potrete anche rivolgervi a parchi avventura che offrono opportunità di arrampicata sicura. Fidatevi sempre di istruttori specializzati o, se preferite, partecipate a un corso organizzato dalle diverse sezioni del CAI (Club Alpino Italiano).

Parapendio. Se desiderate provare l'ebbrezza di volare e lasciarvi trasportare dalle correnti d'aria, dovete assolutamente provare il parapendio. Quest'esperienza unica è adatta anche a coloro che soffrono di vertigini, poiché durante il volo non ci sono punti di riferimento e di solito il disturbo non si manifesta. Il decollo in parapendio avviene da un leggero pendio, dopo aver verificato che il parapendio si sia gonfiato correttamente. Basta qualche passo di corsa appena accennata e ci si trova in volo. Una volta in volo, godetevi il panorama e, naturalmente, il volo stesso. Per quanto riguarda l'atterraggio, di solito ci si avvicina al suolo con moderata velocità. Dunque, bisogna ammortizzare l'atterraggio con le gambe e, appena si tocca terra, fare alcuni brevi passi per accompagnare la fase di atterraggio. Ovviamente, durante il primo volo, non si decolla da soli. Ma vi accompagnerà un istruttore professionista nel cosiddetto volo in tandem. Questo permetterà di vivere pienamente l'esperienza senza i timori legati all'inesperienza.