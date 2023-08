L’incremento delle offerte in ambito salute in Italia: un’estate all’insegna del risparmio

Risparmiare è sempre la parola d’ordine di tutti i consumatori, d’altronde, a chi non piace uno sconto sul proprio acquisto? Tuttavia, i trend recenti parlano di una maggiore predilezione per questo frangente soprattutto tra i consumatori online. Si tratta di circa il 20% di utenti in più rispetto all’anno scorso, stando agli ultimi dati.

Se da un lato infatti gli utenti che acquistano in negozio sono ancora particolarmente restii a chiedere attivamente uno sconto, quelli che ormai utilizzano l’e-commerce quotidianamente non si fanno alcuno scrupolo nel ricercare i prezzi migliori.

Come è facile immaginare, il risparmio è possibile su una vasta gamma di prodotti, che vanno dall’elettronica di consumo fino al vestiario. Tuttavia, stanno iniziando ad apparire in maniera considerevole tanti altri ambiti nei quali gli utenti preferiscono spendere. Nello specifico, si tratta delle offerte in ambito salute e benessere. Gli esperti di promo-codes.it notano la crescita delle offerte di coupon e sconti del 37% record in questa categoria.

I tanti sconti di farmacie e profumerie

Generalmente, si va in farmacia o in profumeria per degli scopi specifici. Nel caso della farmacia, questa è visitata solo ed esclusivamente quando si sta male, mentre nel caso della profumeria si va di tanto in tanto per un regalo o per acquisti mirati. Il trend estivo recente, invece, vede un aumento della spesa in questi ambiti grazie all’incremento delle offerte. Sono tantissimi per esempio i coupon Farmasave qui, che consentono di ottenere una riduzione di prezzo su integratori e medicinali da banco.

Gli utenti quindi approfittano per poter spendere di meno e garantire anche un certo approccio salutare e salutista quotidiano. Il mercato degli integratori sta vivendo un vero e proprio boom, complice anche la caldissima estate italiana che porta a prendersi maggiormente cura di se stessi.

Il caso delle profumerie

Ma cosa c’entrano le profumerie in tutto ciò? Basta dare un’occhiata ai codici sconto Notino: https://promo-codes.it/codici-sconto/notino per rendersi conto che anche questo ambito è particolarmente in ascesa. Gli utenti, infatti, apprezzano il poter spendere meno per acquistare un profumo, un cosmetico e così via. Poter ottenere i migliori brand come Dior, Shiseido, Mac, Yves Saint Laurent o Lancome a un costo ridotto, non è affare da poco.

L’estate diventa quindi il momento cruciale per l’acquisto di tutti questi prodotti per la cura di sé. Naturalmente, a questi si associano anche i tanti capi di vestiario da mare e non, tuttavia in Italia si registra un aumento di attenzione per il benessere fisico prima ancora che il voler apparire alla moda. Che si tratti quindi di un trend positivo? Sicuramente possiamo considerare la questione interessante e riteniamo che sia un buon passo in avanti per migliorare lo stato di salute generale della popolazione. Il tutto, grazie a dei semplici sconti e codici promozionali, chi l’avrebbe mai detto!