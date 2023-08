Savona, il 25 e 26 agosto ritorna Desbarassu: suolo pubblico gratuito all'esterno dei negozi

Venerdì 25 e sabato 26 agosto ritorna Desbarassu, l'appuntamento con lo shopping: le vie della città di Savona si animeranno con stand e interessanti occasioni per lo shopping di fine stagione.

Sarà l'occasione per acquistare capi a prezzi scontati ma, soprattutto, un momento particolare per vivere la città e scoprire anche bellezze artistiche.

"L'amministrazione è attenta nel supportare e promuovere le iniziative che provengono dal tessuto commerciale della città che ha bisogno di tutto l'appoggio necessario – dice l'assessore al commercio Elisa Di Padova – per questo motivo abbiamo previsto anche per questa edizione la concessione del suolo pubblico a titolo gratuito negli spazi antistanti gli esercizi commerciali".

"L'iniziativa di Ascom Confcommercio Savona crea sempre tanta attesa e curiosità per due giornate dedicate allo shopping, un importante momento per gli ultimi acquisti dell'estate ma anche l'opportunità, per i commercianti, di presentare le nuove collezioni e far riscoprire il piacere di acquistare rivalutando il servizio del negozio in città - queste le parole della presidente Laura Chiara Filippi - Quest'anno l'evento è stato supportato da un'importante campagna pubblicitaria per attirare anche il pubblico proveniente da fuori città ed aumentare cosi la visibilità di questa iniziativa".