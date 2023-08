Tre colpi di cannone: a Finalborgo la XX edizione del Viaggio nel Medioevo è iniziata col botto!

Finalborgo, uno dei Borghi più belli d’Italia, è stato invaso (pacificamente) da oltre 10 mila persone che si sono mescolate festosamente ai popolani, dame, cavalieri e ai musici itineranti…disturbati da folli giocolieri. Taverne e mercanti iberici hanno colorato il paese; non mancavano antichi mestieri e giochi medievali per giovanissimi aspiranti scudieri. “Sold out” la cena medievale alla Locanda dei Cavalieri nei chiostri di Santa Caterina dove i commensali hanno mostrato di apprezzare, non solo la cucina medievale rivisitata dagli chef, ma anche gli spettacoli che si sono susseguiti durante lo svolgimento della serata, con un appagante applauso – non usuale – rivolto alle decine di volontari e professionisti impegnati nel servizio della cena.

Per il 45° dalla fondazione dell’associazione Centro Storico del Finale, l’antica capitale del Marchesato del Finale, ha nuovamente rivisto la sua festa medievale, in edizione ulteriormente migliorata: grande attenzione alla sicurezza, con l’ausilio di un’azienda specializza; presidi d’emergenza opportunamente e strategicamente posizionati; impiego di personale di servizio a coadiuvare le forze dell’ordine per vigilare sul sereno procedere dell’evento. Oltre a quanto previsto dalle normative, il Centro Storico del Finale, con il contributo della Città di Finale Ligure e il patrocinio della Regione Liguria, ha voluto assicurarsi che la manifestazione continui ad essere un festoso evento rievocativo che guardi al passato, mantenendosi efficiente e sicuro come una macchina moderna.

Questa mattina delegati di tutte le nazioni aderenti alla Confederazione delle manifestazioni storiche (CEFMH) sono giunti a Finale Ligure per prepararsi a svolgere, proprio nell’ambito della manifestazione, la loro assemblea generale per la prima volta in Italia, che si terrà sabato 26 presso Palazzo Ricci a Finalborgo. Ci saranno rappresentanti da: Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Ungheria, Polonia, e Belgio.

Questo era solo il primo dei quattro giorni di spettacoli che culmineranno con l’evento conclusivo: la battaglia finale di domenica sera, dove tutti i figuranti “combattenti”, nel letto del torrente Aquila, si cimenteranno nella rievocazione ispirata agli eventi narrati nel “Bellum Finariense” da Gianmario Filelfo nel 1453. Come ogni anno, l’ingresso è rigorosamente gratuito, ma con un’offerta alle porte si potrà indossare il braccialetto esclusivo “VNM 2023”e aiutare l’associazione a mantenere in vita questo grande evento spettacolare, contenitore di storia, tradizioni e cultura.