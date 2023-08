L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 25 agosto al 1° settembre

VERGINE: In questo contrastante periodo vi toccherà, in svariati frangenti, far orecchie da mercante al fine di evitare litigi o incavolarvi per ciò che non potete mutare… Mantenete una promessa, potenziate la diffidenza, sorvegliate il portafoglio e mitigate l’ansia: principale artefice di tanti disturbi! Tra giovedì e lunedì un episodio costringerà a variare un programma o rinunciare a qualcosa a cui tenevate. Propensione a spaccare oggetti. Combini con amici e simpatia da coltivare.

BILANCIA: Trafelati e nervosi ma pur sempre briosi e spiritosi conquisterete il prossimo col vostro sex appeal riuscendo a strappare consensi sino a ieri negati … Occhio solo a non strafare: non essendo la forma perfetta rischiereste di incappare in indisposizioni scansabili riducendo lo stress ed aumentando prevenzione. Croci e delizie accompagneranno giornate strampalate compreso un incontro più stuzzichino di un aperitivo con patatine, una bruschetta, un salatino …

SCORPIONE: Leggermente giù di carreggiata non avrete voglia di perdervi in melensaggini o dar retta alle insulse chiacchiere di strafottenti interlocutori che mandereste volentieri a quel paese… Ciononostante dovrete dipendere da qualcuno, sovrastare un ostacolo, far buon viso a sibillina sorte e accontentarvi, per il momento, di ciò che passa il convento. Non da escludere dei significativi contatti sociali, una buffa novella degli e amiconi da contattare per una serata speciale.

SAGITTARIO: Il primo quarto di Luna, che il 24 agosto si forma in questa costellazione, richiamerà il trenino del buon auspicio, un trenino da cogliere al volo prima che parta lasciandovi storditi e smarriti … Ragion per cui non esitate ad ingranare la marcia e avviarvi verso mete che presto raggiungerete, sia grazie alle stelle che alla forza di volontà. Un combino riserverà sorprese e dovrete sopperire a delle spese mentre qualcuno avrà il potere di farvi arrabbiare. Benessere da non trascurare.

CAPRICORNO: Che siate andati in ferie o meno non importa fatto sta che la fiacca imperversa impedendo di organizzarvi adeguatamente. Eppure gli impegni saranno tanti ed uno di questi assorbirà una buona fetta di energie: dunque, se potete, domenica riposatevi e non stressatevi. Oltretutto vi toccherà aiutare una persona cara o accompagnare ad una visita un parente stretto. Attenti pure a non farvi male per imprudenza o disattenzione. Auguri da porgere o evento da festeggiare.