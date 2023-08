Samp c'è il Pisa, Pirlo e l'ossessione per la vittoria: "I ragazzi iniziano ad averla, è un punto di partenza"

" Giochiamo la prima in casa davanti ai tifosi e la nuova proprietà, abbiamo iniziato con un buon risultato a Terni e vogliamo continuare su quella strada ". Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, traccia la rotta alla vigilia dell'impegno odierno che vedrà i blucerchiati ospitare il Pisa (ore 20.30 arbitro Camplone di Pescara) nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B.

La compagine doriana giunge alla gara contro i nerazzurri toscani dopo una settimana intensa sul fronte mercato. "Ci sono state novità: sono arrivati Gonzalez, Stojanovic e Lemina ma la squadra è focalizzata su quello che deve fare" ha dichiarato a tal proposito Pirlo, che per il suo attacco non vedrà l'arrivo di Massimo Coda. Il centravanti del Genoa, per cui l'head of performance Legrottaglie aveva confermato l'interesse, è destinato a vestire la maglia della Cremonese.