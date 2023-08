Serie B. Sampdoria spuntata, la prima dell’anno al “Ferraris” sotto gli occhi di Manfredi e Radrizzani porta tre punti al Pisa, blucerchiati ko 2-0

Poco da rimproverare sul piano dell’impegno, ma per la nuova Sampdoria targata Manfredi-Radrizzani, presenti in tribuna ad osservare da vicino la squadra, la prima uscita in Serie B davanti al pubblico del “Ferraris” mette a nudo tutti i limiti che le partite contro SudTirol (in Coppa) e Ternana (campionato) avevano in qualche modo mascherato. Vince il Pisa 2-0, grazie a una prova attenta da squadra matura, che sbanca Marassi grazie alle reti di M. Tramoni e Arena.

Il mercato tiene ancora banco dalle parti di Corte Lambruschini e Andrea Pirlo è costretto a variare, per la terza volta di fila, l’undici di partenza: Stojanovic debutta in difesa, mentre in mezzo al campo gioca Askildsen al posto dell’acciaccato Benedetti. Fin dai primi minuti è la Samp a farsi preferire sul piano del possesso, ma dalla trequarti in su il peso specifico della squadra, fatta eccezione per qualche fiammata di Pedrola, è piuttosto scarso. Il Pisa non rischia praticamente nulla, fatica a proporsi in avanti, ma al 14’ passa in vantaggio grazie a un vero e proprio “paciugo” blucerchiato: Stankovic, dopo aver ritardato il rinvio dal fondo, appoggia corto per un compagno (Verre) che non c’è, Tramoni scarta il cioccolatino omaggio e appoggia in rete a fil di palo. La squadra di Pirlo non arriva mai al tiro prima del recupero, quando Pedrola ci prova due volte nel giro di pochi secondi senza però spaventare Nicolas.

La Gumina davanti fa grande fatica a vedere la porta, la costruzione dal basso regala troppi brividi di paura ai 22.000 del “Ferraris” e i nerazzurri di Aquilani, ordinati e cinici al momento di colpire, trovano il raddoppio di nuovo al minuto 14, ma questa volta della ripresa: Arena dal limite si libera di un paio di avversari e di sinistro pesca l’incrocio alla sinistra di Stankovic. Borini, De Luca e Ghilardi sono le mosse immediate di Pirlo e la Samp riesce finalmente a mostrare un po’ più di brio e pericolosità in avanti: De Luca, in dubbio offside, trova un incredibile intervento ravvicinato di Nicolas, mentre al 64’ Borini, di testa, sfiora il palo alla sinistra della porta toscana. Con forza di volontà ma poche idee, i blucerchiati cercano di riaprire la partita schiacciando il Pisa nella propria metà campo, ma nonostante dieci minuti di recupero, il fortino nerazzurro resiste senza particolari affanni.

La Samp, che tornerà in campo al “Ferraris” già mercoledì sera nel delicato match contro il quotato Venezia, resta ferma a quota 1 in classifica a causa del -2 di penalizzazione, mentre la squadra di Aquilani, dopo il riposo forzato della prima giornata, balza in testa in attesa delle gare di domani.

Il tabellino

SAMPDORIA – PISA 0-2 (14’ M. Tramoni, 59’ Arena)

Formazioni

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ferrari (60’ Ghilardi), Murru, Giordano (83’ Barreca); Askildsen (60’ Borini), Yepes (69’ Ricci), Verre; Depaoli, La Gumina (60’ De Luca), Pedrola

A disposizione : Ravaglia, Panada, Malagrida, Montevago, Vitale, Gonzalez, Paoletti

Allenatore : Pirlo

PISA (4-2-3-1): Nicolas, Hermannsson (72’ L. Tramoni), Canestrelli, Leverbe, Beruatto (81’ Jureksin); Veloso, Marin; D’Alessandro (72’ Calabresi), Tramoni M. (81’ Piccinini), Arena; Moreo (54’ Valoti)

A disposizione : Vukovic, Loria, Trdan, Nagy, Masucci, Seck, Calabresi, Barbieri

Allenatore : Aquiliani

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Cipriani - Fontani

IV ufficiale: Marotta

VAR: Abisso – A.VAR: Gariglio