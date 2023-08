Situazione idrica a Orco Feglino, un residente: "E' l’acqua che fa i capricci o gli impianti che fanno cilecca?"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera al direttore del signor Gino Soraggi relativa alla situazione idrica ad Orco Feglino.

“Stiamo aspettando le prossime piogge con la speranza di uscire dalla “crisi idrica” qui nel comune di Orco Feglino. Ma è l’acqua che fa i capricci e non vuole più scendere dai monti oppure sono gli impianti che fanno cilecca?

Sta di fatto che da sabato 19 agosto siamo in sofferenza con tanto di ordinanza del sindaco e nessuno sa bene il perché sulle cause e senza una spiegazione ai cittadini.

Inutili le telefonate al consorzio o all’amico di turno che potrebbe avere qualche informazione in più dall’amministrazione, tutto tace e in più ci si aspettava qualche chiarimento nel consiglio comunale del 23 agosto, invece silenzio.

Intanto l’ordinanza “salva orti” sembra non finire perché si legge su fb:“dato il protrarsi della siccità, è fondamentale evitare qualsiasi spreco di acqua”. Però a Finale che è a valle di Feglino, sembra non ci siano problemi analoghi, fortuna oppure negli anni passati sono state fatte scelte che oggi stanno garantendo il servizio idrico?

La stazione di pompaggio, a valle del paese di Feglino, che mandava l’acqua a Orco in caso di necessità, oggi non è più funzionante, ma perché?

La polemica non serve, è ovvio, ma i cittadini devono sapere ‘di che morte devono morire’ e di conseguenza come potrebbero attrezzarsi per non rimanere senz’acqua.

Dai giornali apprendiamo che la Regione Liguria sta pensando di ‘Destinare per due anni il Fondo Strategico Regionale ai comuni in emergenza idrica attraverso una necessaria e forte azione congiunta per ridurre il disagio che vivono i residenti dei comuni dell'entroterra’.

Consorzio e amministrazione comunale dicano alla cittadinanza cosa pensano di fare, non vogliamo ritornare in dietro di 50 anni quando negli anni Settanta qui a Orco il servizio idrico non era una certezza, oggi le opportunità ci sono non dobbiamo rimanere isolati”.