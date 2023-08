Come investire in obbligazioni: le tipologie da prendere in considerazione

Le obbligazioni, comunemente note anche come bond, rappresentano ancora oggi uno degli strumenti di investimento più diffusi tra gli italiani. Questa popolarità è legata ai Buoni Obbligazionari del Tesoro (BOT) e ai Buoni Poliennali del Tesoro (BTP), dei titoli emessi dallo Stato italiano che nel tempo sono divenuti i prodotti di investimento più familiari e accessibili anche per i più inesperti. Scopriamo come investire in obbligazioni e approfondiamo le diverse tipologie che possono essere prese in considerazione per investire in modo consapevole e profittevole.

Tipologie di obbligazioni: scegliere il proprio strumento di investimento

Conoscere le diverse tipologie di obbligazioni è il primo passo per individuare lo strumento di investimento più adatto alle proprie esigenze e obiettivi finanziari. I bond si dividono in:

obbligazioni ordinarie : conosciute dagli esperti anche come plain vanilla, rappresentano la tipologia più semplice e sicura. Includono i titoli di Stato e le obbligazioni italiane, come i BOT, e possono essere a tasso fisso o variabile, distribuendo rispettivamente una cedola fissa oppure una legata alle fluttuazioni dei tassi di mercato;

obbligazioni subordinate : sono emesse principalmente dagli istituti bancari e comportano un rischio maggiore rispetto a quelle ordinarie poiché, nei casi di liquidazione o fallimento del soggetto emittente, il rimborso è appunto subordinato a quello dei detentori di bond senior e dei creditori ordinari. Tuttavia, il maggiore rischio associato alle obbligazioni subordinate viene compensato da un rendimento più elevato;

obbligazioni callable : offrono agli emittenti la possibilità di rimborsare il capitale prima della scadenza contrattuale, proteggendosi da possibili variazioni sfavorevoli dei tassi di mercato. Questa opzione può influenzare la redditività dell'investimento e richiede un'attenta valutazione dei potenziali scenari;

obbligazioni convertibili : l'investitore gode della flessibilità di convertire i titoli di credito in azioni ad una specifica scadenza. Questa possibilità si rivela particolarmente attraente per coloro che desiderano diversificare il proprio portafoglio di investimenti.

Valutando attentamente tutte le possibili opzioni, gli investitori possono ottenere una visione più chiara su come investire in obbligazioni, costruendo così un portafoglio bilanciato che li aiuti a raggiungere le proprie ambizioni finanziarie nel lungo termine.

Come investire in obbligazioni consapevolmente: rischi e benefici

Pur essendo generalmente considerato meno rischioso rispetto al mercato azionario, anche l’investimento in obbligazioni comporta alcune eventualità da prendere in considerazione. Il rischio di credito, ad esempio, è legato alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale investito entro le scadenze concordate. Più è probabile che l’emittente non riesca ad onorare i propri debiti verso gli investitori, maggiore è il rendimento periodico dell’obbligazione.

Il rischio di tasso, invece, è strettamente correlato alle variazioni dei tassi di interesse decisi dalle banche centrali e può influenzare direttamente il valore delle obbligazioni. L’aumento dei tassi genera occasioni di acquisto interessanti sui bond, che sono invece meno appetibili quando i tassi calano.

Infine, il rischio inflazione è un fattore chiave da considerare quando si sceglie di investire in obbligazioni, poiché un aumento dell'inflazione può incidere negativamente sulle cedole fisse pagate dai bond e aumentare le possibilità di insolvenza dell’emittente.

Investire in obbligazioni offre allo stesso tempo diversi benefici, soprattutto all’interno del contesto finanziario attuale. Sebbene l'approccio tradizionale che le considerava come investimenti sicuri sia ormai superato, i bond continuano a riflettere una logica di protezione.

Negli ultimi tempi di bassi rendimenti obbligazionari, inserire le obbligazioni in un portafoglio multi-asset è stato essenziale per ottenere una diversificazione adeguata. Tuttavia, con l'aumento dei tassi di interesse, le performance delle obbligazioni sono diventate più allettanti rispetto al passato, aprendo la possibilità di migliorare i rendimenti del portafoglio d'investimento.

Tuttavia, l'investimento in obbligazioni richiede una pianificazione accurata e la consulenza di specialisti, poiché la parte obbligazionaria deve essere controbilanciata da diversi altri strumenti per una diversificazione sufficiente. Online SIM, piattaforma digitale di investimento leader di mercato da oltre vent'anni, permette di investire con il supporto degli esperti, in più di 4500 Fondi di Investimento e Sicav, con commissioni scontate del 100%. Scopri come investire in obbligazioni in tutta sicurezza visitando il sito di Online SIM e apri il tuo conto gratuitamente per trasferire facilmente la liquidità.