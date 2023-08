Escursioni vicino Savona: alla scoperta dei migliori percorsi da vivere

Savona, un'affascinante città costiera situata lungo il Mar Ligure in Italia, non è il luogo di vacanza più bello ma funge da porta d’accesso per accedere ad alcuni dei migliori percorsi della penisola.

Che tu sia un appassionato di storia, un fanatico della natura o virtualmente alla ricerca di nuove esperienze, l'ambiente di Savona ti offre una vasta gamma di alternative per memorabili gite di un giorno. In questo articolo affronteremo alcuni degli itinerari più soddisfacenti per i tour vicino Savona, permettendoti di massimizzare la tua visita in questa pittoresca località.

1. Noli: un gioiello medievale

A meno di 30 minuti d'auto da Savona, Noli si pone come dimora testimonianza di istanze medievali. I suoi vicoli stretti, i muri ben conservati e le piazze accattivanti emanano un fascino internazionale antico che trasporta i visitatori in viaggio a spasso nel tempo. Esplora il forte medievale e ammira le viste panoramiche della costa ligure dalla sua torre. Inoltre, la splendida spiaggia sabbiosa e le acque cristalline di Noli sono perfette per un pomeriggio rilassante. Non dimenticare di immergerti nella storia e sperimentare la cucina locale in una delle trattorie tradizionali di questa città.

2. Varigotti: Serenità balneare

Per una fuga tranquilla dalla città, Varigotti è il luogo perfetto per te. Un percorso panoramico di circa 40 minuti lungo la costa ti porta in questo affascinante villaggio di pescatori. Gli aspetti salienti si caratterizzano da un mare incantevole, fiancheggiato da case colorate e incorniciato da aspre scogliere. Puoi passeggiare lungo la riva, scoprire le strade vecchio stile o goderti il sereno ecosistema. Tuttavia, se hai voglia di qualche avventura, fai un'escursione nella vicina Riserva Naturale di Punta Crena e goditi le prospettive mozzafiato del Mediterraneo.

3. Finalborgo: Eleganza Storica

A soli 15 minuti da Savona, Finalborgo è anche una tappa obbligata per gli amanti della storia. Questo borgo medievale vanta strade acciottolate, case storiche e una piazza attiva che cattura l'essenza del fascino italiano. Ricordati di prenderti il tuo tempo per esplorare i diversi quartieri di questo borgo, visitare il forte medievale e passeggiare tra le botteghe artigiane per goderti appieno l'intera esperienza. Finalborgo funge inoltre da porta d'accesso alla natura circostante, con sentieri che portano a splendidi punti panoramici e grotte nascoste.

4. Albisola Superiore: delizie artistiche

A circa 20 minuti da Savona si trova Albisola Superiore, un paradiso per gli amanti dell'arte. Conosciuta per la sua secolare cultura della ceramica, questa città è costellata di laboratori e studi in cui è possibile assistere alla creazione di ceramiche sopraffine. Fai una passeggiata nel Distretto della Ceramica per ammirare le piastrelle colorate che adornano gli edifici. Inoltre, non perdere l’occasione di partecipare a un laboratorio di ceramica e creare il tuo capolavoro personale da portare a casa come souvenir.

5. Borgio Verezzi: Grotte e Cultura

Un'accattivante combinazione di testimonianze e meraviglie erboristiche ti aspetta a Borgio Verezzi, a pochi chilometri da Savona. Esplora le affascinanti Grotte di Borgio Verezzi, un complesso complesso di grotte calcaree decorate con maestose formazioni. Dopo la tua avventura sotterranea, entra nel borgo, in cui l'architettura medievale e le affascinanti piazze creano un ambiente incantevole. Tuttavia, per chi è alla ricerca di un'esperienza culturale coinvolgente, non perderti uno spettacolo al Teatro Festival Verezzi, un teatro all'aperto incastonato tra le rocce.

6. Toirano: Meraviglie Preistoriche

Avventurati per circa quarantacinque minuti da Savona a Toirano e scopri un mondo di meraviglie preistoriche. Le Grotte di Toirano, note per le loro stalattiti e stalagmiti, offrono un'avventura nella storia della Terra. Le escursioni guidate conducono attraverso affascinanti stanze che conservano prove dell'antica presenza dell’uomo. Il vicino Museo Etnografico completa la tua esplorazione con approfondimenti sui documenti e sulle tradizioni dei luoghi limitrofi.

7. San Fruttuoso: Paradiso nascosto

Per un'esperienza davvero completa, ricorda di prendere una nave da Savona a San Fruttuoso, una baia appartata raggiungibile più facilmente tramite il mare. Lasciati stupire dall'incantevole Abbazia di San Fruttuoso, un antico complesso arroccato tra le montagne e il mare. Esplora l'abbazia, rilassati sulla spiaggia di ciottoli o concediti un pranzetto a base di pesce in uno dei ristoranti sul lungomare. La tranquillità e lo splendore di San Fruttuoso ne fanno un rifugio per chi cerca un'avventura fuori dai sentieri battuti.

In conclusione, i dintorni di Savona sono uno scrigno di affascinanti escursioni che soddisfano numerose esigenze. Dai borghi medievali e le enclavi suggestive, fino alle grotte preistoriche e ai paradisi nascosti, queste gite di un giorno promettono di arricchire il tuo soggiorno a Savona. Che tu sia attratto dalla storia, dalla natura, dall'arte o dallo stile di vita del luogo, i diversi percorsi vicino a Savona assicurano che la tua esplorazione di questo posto incantato possa essere a dir poco memorabile. Quindi, parti per questi luoghi e lascia che la bellezza e l'attrazione della Liguria conquistino i tuoi sensi.