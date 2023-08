"Quartiere di Lavagnola, perché ci sono tanti rifiuti in giro?"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Sono di Bergamo, ma almeno una volta al mese passo un fine settimana a Lavagnola perché mia suocera ha un appartamento ereditato. Savona mi piace molto, però mi dispiace per come il quartiere sia sempre più abbandonato a sé stesso. Ci vengo da vent'anni".

"La sporcizia, in particolare: perché ci sono così tanti rifiuti in giro? A Bergamo c'è un servizio di pulizia strade e marciapiedi una volta al mese anche nei quartieri: perché qui non viene attivato? Inoltre, perché non ci sono distributori di sacchetti per raccogliere le deiezioni canine? E perché nessuno le raccoglie?".

"Io ho un cane, porto i sacchetti da casa e faccio il mio dovere come mi sembra giusto, perché voglio vivere in un posto accogliente, ma il panorama offerto da marciapiedi e aiuole è davvero desolante".

"Infine, una domanda: mi potreste indicare, se ci sono, gruppi attivi di cittadini che si danno da fare per avere una Savona più bella e pulita?"

Fabio Cuminetti