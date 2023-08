Finale, una settimana ricca di appuntamenti con la rassegna "Un Libro per l'Estate"

Sarà una settimana densa di presentazioni quella che si aprirà questa sera (lunedì 28 agosto, ndr) fino a domenica 3 settembre per la rassegna dell'associazione CentoFiori "Un Libro per l'Estate".

Un'ultima settimana per la ventitreesima edizione dell'ormai immancabile appuntamento che vedrà salire sul palco di piazza San Giovanni Battista, a Finalmarina, sempre alle 21.15, quattro nomi di un certo rilievo nel panorama letterario italiano contemporaneo.

Si partirà oggi con la scrittrice genovese Cristina Dotto Viglino che presenterà il suo libro "E il mio corpo rispose. Romanzo psicosomatico", racconto febbrile di un breve arco della vita di una donna di mezza età segnato da eventi potenti e traumi tali da alterare gli equilibri chimici e psichici del suo corpo: la madre che la rifiuta, un uomo magico che si innamora di lei e la traghetta su un tappeto volante fatto di giornali, una passione antica che ricompare all’improvviso con la prepotenza delle forze dell’inconscio. Sarà proprio il corpo di Lisa a scegliere la strada, fra dirupi e pianure, laceranti perdite e certezze nuove, in un ribaltamento filosofico del pensiero cartesiano.

Mercoledì 30 agosto Cristina Rava presenterà invece "Il sale sulla ferita", una commedia noir dalle ambientazioni liguri con al centro le vicende della dottoressa Ardelia Spinola e le indagini su di un intrigato omicidio che coinvolgerà direttamente i suoi sentimenti. Un sapiente gioco di ruoli, che porterà alla luce un intrico di avidità e miseria umana, nel quale però rimane lo spazio per inaspettati avvicinamenti sentimentali.

Venerdì 1 settembre sarà invece la volta di "Chi ha rapito Roger Federer" di Piero Valesio. Un'avvincente e mai prevedibile "spy story" ambientata nel 2040 in una Roma e in un mondo sportivo decisamente cambiato dove l'ormai ex campione di tennis dal campo è passato alla scrivania. Alla serata parteciperanno Carola e Vittoria, le "tenniste sui tetti" di Finale che col campione svizzero hanno girato un noto spot pubblicitario.

La chiusura della ventitreesima edizione di "Un Libro per l'Estate" spetterà a Francesca Giannone domenica 3 settembre col romanzo vincitore del "Premio Bancarella 2023" e finalista di "Alassio Centolibri - Un autore per l'Europa" dal titolo "La Portalettere". Una storia che narra il cambiare dei tempi, con la "rivoluzione" messa in campo dalla protagonista, Anna, che, trasferitasi dal nord al sud dell'Italia, non vuole saperne di sottomettersi alle leggi non scritte che imprigionano le donne del Meridione. Quella di Anna è la storia di una donna che ha voluto vivere la propria vita senza condizionamenti, ma è anche la storia della famiglia Greco e di Lizzanello, dagli anni ’30 fino agli anni ’50, passando per una guerra mondiale e per le istanze femministe. Ed è la storia di due fratelli inseparabili, destinati ad amare la stessa donna.