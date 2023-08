Tre giovani savonesi lanciano una linea di abbigliamento contro l'abuso di alcol

Un trio di giovani menti creative, fresche di diploma presso l'ITIS con indirizzo in grafica e comunicazione, sta per dare vita a una nuova avventura imprenditoriale con un obiettivo importante: sensibilizzare sui pericoli dell'abuso di alcol.

L'inaugurazione della loro linea di abbigliamento, "theKilla", è prevista per il prossimo sabato 2 settembre presso la Galleria d'Arte Temide in via dei Vacciuoli 15 R, a Savona.

"Dietro al nome intrigante "theKilla" si cela un messaggio di profonda rilevanza: "Uccidere la tequila". Questa provocatoria combinazione di parole è intesa a rappresentare il pericolo rappresentato dall'uso improprio degli alcolici", spiegano gli ideatori della linea di abbigliamento.

I tre amici intendono mettere in luce gli effetti negativi che l'abuso di alcol può avere sulla salute e la vita delle persone.