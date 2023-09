Cane ferito da un proiettile a Pontinvrea: via ad una raccolta fondi per sostenere le cure

Una raccolta fondi per aiutare i proprietari di Pippo, il cane ferito da un proiettile a Pontinvrea, a pagare le cure (leggi QUI).

A lanciare l'iniziativa è l'associazione "Sulle Tracce di Diuk - Ospiti del canile di Albenga e Rifugio Bendicò".

"Come associazione cerchiamo per quanto possibile di essere presenti nelle varie emergenze o problematiche riguardanti cani, gatti e non solo, ma mai avremmo pensato di dover intervenire per un caso così grottesco - dicono - La nostra Associazione Sulle Tracce di Diuk APS, intende stare al fianco della famiglia che a Pontinvrea (SV) in data 16/08/2023, ha visto il proprio cane di nome Pippo, ferito da un proiettile nel proprio cortile di casa, mentre trascorreva momenti di svago in compagnia di due ragazzini. Il proiettile ha causato la perforazione dell'intestino implicando quindi un delicato e costoso intervento. La famiglia sta procedendo secondo prassi e ha sporto denuncia. Noi, forti della solidarietà di chi ci conosce vorremmo sostenere parte delle spese dell'intervento documentate e delle future visite, terapie e quanto altro servirà per rimettere in sesto il piccolo Pippo".

"Vi ringraziamo in anticipo per ogni singola donazione - concludono - Attualmente Pippo è nella sua casa e con la sua famiglia, sta relativamente bene, sempre monitorato e noi speriamo recuperi al più presto tutte le sue forze".

Il terribile accaduto era avvenuto nel comune della Valle dell'Erro e a pagarne le conseguenze era stato il cane che era stato colpito da una pistola/fucile ad aria compressa.

La proprietaria si sarebbe accorta guardando dalla finestra che il suo animale a quattro zampe era a terra e si trascinava con le zampe posteriori. Subito era stato soccorso e si era accorta della grave ferita. Il bassotto era stato così operato d'urgenza visto che il proiettile gli aveva perforato l'intestino.

I proprietari avrebbero fatto subito formalizzato la denuncia ai carabinieri di Celle Ligure ed erano in corso le indagini da parte della stazione di Pontinvrea per capire se si trattasse di un colpo partito in maniera accidentale o intenzionale.

Qui gli estremi per le donazioni:

- c/c Bancario presso Banca D’Alba Agenzia di Albenga: IBAN:IT60Z0853049250000000262635

- Paypal: sulletraccedidiuk@libero.it