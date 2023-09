Ecco la nuova sezione Golfo dell'Isola: dal nostro giornale uno spazio dedicato ai Comuni di Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi Portio

Il Golfo dell'Isola, con la sua bellezza naturale, la storia affascinante e la vivace comunità locale, merita un'attenzione speciale per far emergere tutte le sfaccettature che lo rendono un luogo così affascinante: dall'importanza storica di Noli, l'Antica Repubblica Marinara coi suoi caruggi e il castello di Monte Ursino a dominare il panorama, alle bellezze naturalistiche di Bergeggi con la sua omonima isola e l'area marina protetta all'interno del Santuario Pelagos, passando per la caratteristica Spotorno, anima balneare e non solo del comprensorio, fino ai panorami del borgo immerso nella natura di Vezzi Portio.

La nuova sezione di Savonanews dedicata al Golfo dell'Isola sarà il luogo in cui residenti e visitatori potranno trovare notizie locali dalla cronaca agli eventi passando per l'attualità e le vicende politiche dei quattro comuni interessati. Ma sarà anche uno spazio dove le voci dei lettori potranno farsi sentire con le proprie segnalazioni e lettere al direttore.

In un'epoca in cui le identità territoriali stanno emergendo in modo sempre più chiaro, questa iniziativa da parte di Savonanews si prefissa di essere un passo significativo. Dare voce a un'area geografica che sta crescendo in identità e importanza permetterà al giornale di soddisfare meglio le esigenze informative e di coinvolgimento della comunità locale.