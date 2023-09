Un avviso per fare fronte alla carenza di medici degli ambulatori Inail e degli uffici di Sanità marittima

Ambulatori dell'Asl, Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - Usmaf-San, Inail hanno difficoltà a coprire il servizio a causa della carenza di personale. Per coprire le ore carenti l'Asl pubblica un avviso l'assegnazione di incarichi sia a tempo indeterminato che determinato.

Gli incarichi disponibili all'Asl2 di Savona sono, tutti per 38 ore settimanali a tempo indeterminato, uno per la branca di endocrinologia, uno per l'oculistica e uno di tossicologia medica, dove l’unico medico specialista, già titolare a tempo indeterminato, è dimissionario dal primo settembre. A tempo determinato per 6 ore settimanali nella branca di medicina del lavoro per la gestione degli ex lavoratori esposti all'amianto.

Per gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera si prevede di affidare un incarico di 6 ore settimanali a tempo indeterminato, 6 ore per branca di oculistica e altre 6 ore settimanali per quella di otorinolaringoiatria.

Per gli ambulatori Inail di via Venezia, infine, l'avviso riguarda: un incarico di 4 ore settimanali a tempo indeterminato per la branca di oculistica, per otorinolaringoiatria un incarico di 5 ore settimanali, per la branca di neurologia un incarico di 4 ore settimanali- e per l'ortopedia un incarico di 20 ore settimanali.