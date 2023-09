Ex Piaggio, Tripepi: "Quali sono i reali intenti dell'Amministrazione? Si organizzi un incontro pubblico"

"Leggo con vivo interesse l’articolo apparso oggi in merito alle Ex Aree Piaggio.

Noto che viene usato il condizionale per quanto riguarda le intenzioni dell’Amministrazione in merito alla vicenda.

Pur apprezzando la determina ufficiale di oggi, 30 agosto, in merito all’affidamento per gli studi di fattibilità tecnico/economica e urbanistica, è altamente improbabile che questi pareri giungano in tempo (solo una ventina di giorni), si seguano tutti gli iter burocratici previsti e permettere così al nostro Sindaco, come più volte da lui dichiarato, di partecipare e con contezza alla prossima asta che si terrà il 23 settembre.

Dunque, visti i tempi inesistenti, la mancanza di valutazioni finanziarie certe, pareri tecnici e proposte da parte di investitori privati o istituzionali, personalmente ritengo esista la possibilità che l’Amministrazione, abbia cambiato idea e deciso di non partecipare a questa prima asta.

Questo comporterebbe il rischio di perdere l’opportunità di acquisire la proprietà dei terreni Piaggio (con tutti i problemi connessi a queste aree: argini, galvanica, bonifica, viabilità, ferrovia, etc) perché uno degli altri grandi creditori di Finalmare, ipotizzo ad esempio un Istituto di Credito, potrebbe invece partecipare e aggiudicarsi l’Asta e i 40.000 euro che spenderemo per gli studi di fattibilità sarebbero letteralmente gettati al vento in barba a tutte le 'soluzioni che possano determinare un abbattimento del debito pubblico' come giustamente indicato nell’articolo.

E sempre in merito all’abbattimento del debito pubblico, una mia personale curiosità è sapere qual è lo stato reale del debito di Finalmare per mancati tributi corrisposti al Comune, si parla 11 milioni di euro. E’ un debito che in qualche modo possiamo ancora avere speranza di recuperare? Aiuterebbe non poco le casse cittadine.

Se invece l’Amministrazione 'fa sul serio', continuo a ritenere corretto, visti anche i pareri non completamenti collimanti del PD chiaramente esposti nei giorni scorsi, che si organizzi un incontro aperto con la cittadinanza per illustrare e completare le scarse notizie in merito ad un’opera cosi fondamentale per il Paese, conoscere le posizioni della minoranza, e dare maggior concretezza al 'Libro dei Sogni', anche se facilmente, come tutti i Finalesi condivido i concetti di sostenibilità, green, aree pubbliche, parcheggi e quanto altro prospettato".