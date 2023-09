Asl2, una gara per l’affidamento del servizio di telediagnostica mobile nei comuni di Sassello, Stella ed Urbe

L'Asl2 ha approvato bando di gara per l'assegnazione del servizio di telediagnostica mobile, che permetterà alla popolazione dei tre Comuni di Sassello, Stella e Urbe, tra l'altro caratterizzata da un terzo della popolazione over 65, di poter fare raggi e ecografie doversi spostare nei comuni dove questi servizi sono disponibili (Savona o Varazze).

Il servizio è previsto solo per i residenti dei tre Comuni , in seguito di prescrizione su ricetta bianca da parte del medico di medicina generale o del medico specialista e su prenotazione. "Il progetto – spiega l'Asl2 - nasce dall'esigenza di avvicinare ai cittadini i servizi sanitari laddove, per condizione geografica e climatica, sono presenti oggettive difficoltà nel raggiungere le sedi dove si erogano prestazioni sanitarie.

Un'attivazione precoce dei servizi sanitari offrirebbe la possibilità al medico di medicina generale di avere un supporto immediato per diagnosi e terapie, ovvero per 1’ invio tempestivo presso 1’ospedale o ambulatori più specialistici dei pazienti più complicati e che necessitino di prestazioni più complesse.

"In assenza, all’interno del territorio dei tre Comuni - prosegue l'Asl2 - di strutture fisiche adatte, perché autorizzabili ed economicamente sostenibili, allo svolgimento di un’attività sanitaria quale l'esecuzione di esami d l radiologia semplice ed eco rafia per alcuni giorni alla settimana, si e pensato di utilizzare un ambulatorio itinerante, rappresentato da un’unità mobile”.

Con i sindaci dei tre Comuni l'Asl ha già individuato le aree di sosta dell’unità mobile le durante l’attività, vicine ad una struttura che possa assicurare una sala d’attesa al coperto, servizi igienici e la possibilità di usufruire dei servizi elettrici necessari sia agli utenti che alla struttura mobile.

Chi parteciperà alla gara dovrà individuare il personale addetto al servizio: un medico radiologo o un tecnico di radiologia e il personale di supporto amministrativo. Il bando, della durata di tre anni per una somma complessiva di 126.000 euro, prevede un minimo di 140 prestazioni all'anno nei tre Comuni.