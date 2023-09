Covid, calano i ricoveri e aumentano leggermente i contagi

Dopo un incremento dei pazienti ricoverati per covid la settimana scorsa, in quello che era stato definito il "picco delle vacanze" i ricoveri di persone colpite dal dal virus calano. Restano i contagi e le segnalazioni ai medici di medicina generale da parte di chi accusa febbre e naso che cola, sintomi di questa ultima versione del covid in attesa della riapertura delle scuole.

Attualmente i ricoveri per il virus segnalati dall'Asl2 sono quattro: tre sono ricoverati al San Paolo di Savona e uno al santa Corona di Pietra Ligure, nessuno in rianimazione. La settimana scorsa, invece, erano otto: quattro al San Paolo di Savona, tre al Santa Maria di Misericordia di Albenga e uno al Santa Corona di Pietra Ligure.

Negli ospedali i positivi al covid vengono stati isolati in nelle "zone bolla", stanze riservate ad eventuali positivi che sono state mantenute in tutti gli ospedali per fini precauzionali. Non ci sarebbero criticità nelle residenze per anziani. I positivi sono in tutto 987. La circolazione del virus era ripresa in modo più intenso una ventina di giorni fa, un fatto che era stato ritenuto compatibile con la situazione dell'afflusso turistico e il conseguente netto incremento della popolazione.

Si potrebbe avere un leggero rialzo dei contagi con la riapertura delle scuole ma oggi il covid non fa più paura e i sintomi sono deboli. Rimane comunque la necessità di tutelare le persone fragili,come gli anziani e chi soffre di alcune patologie croniche. A questo proposito l'Asl prevede per l'autunno un richiamo della vaccinazione, con possibilità di combinarla con l'antinfluenzale.

L’Ema-Agenzia europea del farmaco ha annunciato l’autorizzazione di un nuovo vaccino contro il Coronavirus. Si tratta del Comirnaty adattato alla sottovariante Omicron XBB.1.5. Una nuova versione di Pfizer, studiata per prevenire e alleviare i possibili effetti del nuovo ceppo del virus.

Nel complesso i positivi sono intorno alle 900 unità e recentemente i contagi si sono attestati a tre ogni 24 ore. Rimane comunque la necessità di tutelare le persone fragili,come gli anziani e chi soffre di alcune patologie croniche, e All'11 agosto erano 601.868 le dosi di vaccino anticovid mRNA (Cominarty e Moderma) somministrate dal 27 dicembre 2022, più 50.994 Astra Zeneca e 243 dei vaccini proteici.

Nel complesso, da quando è scoppiata la pandemia al 23 agosto, nella nostra provincia il totale dei casi di covid è di 104.101, il 38,84% del totale della popolazione.