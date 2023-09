Ad Andora il debutto di “Tutti nel Jukebox” con i tormentoni estivi dagli anni '60 agli anni '90: fra gli ospiti anche Ivana Spagna

L’obiettivo è ospitare gli interpreti dei tormentoni musicali che hanno accompagnato le estati italiane. L’annunciato ospite d’onore dell’evento, Edoardo Vianello, non potrà essere probabilmente presente a causa di un piccolo intervento chirurgico, ma il Jukebox di Andora può contare anche su un’altra icona della musica italiana, Ivana Spagna. Interprete di tanti grandi successi, ultima donna a vincere il Festivalbar nel 1987 con il brano “Dance Dance Dance”, Ivana Spagna è una artista molto amata per il suo talento, il repertorio coinvolgente e la straordinaria umanità che ha sempre caratterizzato il rapporto con il pubblico.

“È la prima edizione di una rassegna che vuole rendere omaggio alla storia del Jukebox e ai ricordi che sono legati all’infanzia e alla giovinezza di molti – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - L’8 ottobre ci sarà l’atteso Air Show con le Frecce Tricolori, la cui organizzazione è davvero molto impegnativa, ma siamo riusciti, con un budget ridotto, a organizzare un evento che si preannuncia attrattivo e coinvolgente. Ringrazio Eccoci per l'ideazione, Ivana Spagna e tutti gli artisti protagonisti che hanno scritto pagine importanti della storia della musica leggera italiana come Memo Remigi che ad Andora presenterà anche il suo libro, Franco Fasano cantautore alassino che ha firmato grandissimi successi italiani e colonne sonore di fiction e molti altri che stanno aderendo. L’obiettivo è offrire una ulteriore serata di divertimento al termine di una estate in cui abbiamo organizzato eventi per intrattenere un pubblico di tutte le età che ha dimostrato di gradire gli spettacoli proposti in ogni zona di Andora. “Tutti nel Jukebox” assegnerà un riconoscimento all’artista che sarà chiamato a partecipare all'evento in qualità di "Special Guest" della serata”.