Pietra, “Teatro Moretti Off”, cala il sipario sulla grande stagione di cabaret: più di 15 mila spettatori

Ieri sera, una splendida e sfavillante piazza San Nicolò, letteralmente gremita da più di 1200 spettatori, ha accolto uno strepitoso e travolgente Maurizio Lastrico e il suo "Lasciate ogni speranza voi che entrate", ultimo appuntamento della rassegna estiva, tutta sold out, del comedy show del "Teatro Moretti Off".

Iniziata giovedì 6 luglio e terminata giovedì 31 agosto, ha visto salire sul palco della centralissima piazza San Nicolò, trasformata in un suggestivo teatro sotto le stelle, nove grandi nomi del panorama comico nazionale, da Maurizio Lastrico a Max Angioni, Marta & Gianluca, Antonio Ornano, Raul Cremona, Andrea Di Marco, Enzo Paci, Dado e Paolo Migone per un lungo “comedy show” diventato riferimento per gli spettacoli estivi all’aperto “tutti da ridere” per un vasto territorio che è andato ben oltre i confini del comprensorio pietrese.

Divertimento, spensieratezza e tante risate: sono questi gli ingredienti di un cartellone all’insegna della qualità che ha unito tradizione e innovazione e che ha proposto un frizzante bilanciamento tra differenti modi di fare comicità.

Un grande successo premiato da un pubblico sempre più affezionato che ha superato le 15 mila presenze in totale.

“Pensare al “Teatro Moretti OFF” è stato facile – commentano soddisfatti e all’unisono il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo e cultura Daniele Rembado - E’ bastato interpretare il desiderio di teatro, di partecipazione, di condivisione di bello scaturito questo inverno a seguito del grande successo della rassegna al teatro Moretti dove ormai da parecchi anni riusciamo, con uno sforzo organizzativo ed economico notevole, a portare i migliori nomi del teatro e dell’intrattenimento. Un flusso popolare spontaneo e incalzante che ci ha portato in maniera naturale a ideare una rassegna simile, ma con un vestito estivo, più leggero e frivolo”.

“Dobbiamo dire che il pubblico ci ha premiato oltre le nostre più rosee aspettative con un grande successo e uno strepitoso riconoscimento sia da parte del pubblico, con tutte le serate sold out, ma anche degli artisti, che si sono letteralmente innamorati della nostra piazza – continuano De Vincenzi e Rembado – Per l’Amministrazione il successo più grande è stato quello di riuscire a proporre nove serate capaci di far divertire e riunire sotto lo stesso palco tanti turisti ma anche tantissimi pietresi e non solo. Una cosa non scontata ma che quando succede ha qualcosa di magico perché lo interpretiamo come un riconoscimento al gran lavoro svolto – proseguono - Una gran bella sfida che ci ha visto ancora una volta in prima linea nel continuare a sostenere un percorso che si propone di dare al teatro un ruolo di primaria importanza nella vita culturale, turistica e sociale della Riviera, con l’obiettivo, sempre più chiaro, di allargare gli orizzonti alla scala regionale e nazionale”.

“Ringraziamo tutti gli artisti che si sono alternati sul palco con, permettetecelo, un grazie particolare a Maurizio Lastrico che ha accettato di venire a Pietra Ligure due volte in pochi mesi. Grazie, ancora, a tutto il meraviglioso pubblico che ha affollato piazza San Nicolò ad ogni spettacolo, ai nostri uffici comunali, cui quest’anno abbiamo chiesto uno sforzo organizzativo veramente notevole e alle donne e gli uomini del dispositivo di sicurezza che hanno garantito a tutti di godere in tranquillità di tanta bellezza!”, concludono il primo cittadino De VIncenzi e l’assessore Rembado.