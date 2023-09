La delega di pagamento di cui parliamo in questo articolo riguarda un cosiddetto prestito al consumo e viene concessa ai lavoratori dipendenti pubblici o privati per sanare un debito o un finanziamento con delle trattenute mensile dirette della loro busta paga, e quindi la convenzione sarà tra il datore di lavoro e l'istituto di credito al quale lo abbiamo richiesto.

Come tutti avremo intuito questo tipo di finanziamento rassomiglia alla cessione del quinto di uno stipendio che ormai è un tipo di finanziamento che tutti conosciamo, e anzi può essere richiesto dal lavoratore, anche se lo stesso ha già sottoscritto questo finanziamento di cessione del quinto di cui abbiamo già fatto riferimento.

In poche parole ci potremmo trovare davanti un caso di una persona che aveva sottoscritto un finanziamento con cessione quinto e poi sottoscrive anche questa delega di pagamento per un ulteriore quinto dello stipendio fino ad arrivare alla soglia, e sempre con la regola di non eccedere il 50% dello stipendio totale.

Un'altra cosa da dire è che questa delega di pagamento la possiamo chiamare anche delegazione di pagamento, e viene definita anche doppia cessione del quinto per quello che abbiamo spiegato sopra.

Così come succede per la cessione del quinto dello stipendio un lavoratore o una lavoratrice dovrà dare mandato al proprio datore di lavoro di trattenere mensilmente la data da corrispondere al creditore, creditore che avrà tutte le garanzie del caso perché non ci sarà la possibilità come succede per altri prestiti che la persona può decidere di non pagare la rata perché appunto viene trattenuta direttamente.

Rata che tra l'altro sarà fissa per tutta la durata del finanziamento e quindi non ci sarà un cambiamento perché la stessa sarà prestabilita' all'inizio, mentre per quanto riguarda la durata del finanziamento non si possono superare i 120 mesi.

Non in ultimo, altra cosa molto importante è che il finanziamento può essere estinto in anticipo e il lavoratore potrebbe recuperare in questo caso gli interessi non maturati.

Sono molte le persone che prendono in considerazione la possibilità di chiedere una delega di pagamento

Una cosa interessante rispetto a questo tipo di finanziamento è che il lavoratore non ha nessun obbligo di giustificare e quindi non dovrà presentare nessun giustificativo di spesa, oltre al fatto che non sono richieste e altre garanzie particolari perché il datore di lavoro che garantisce con il pagamento della rata proprio come succede con la cessione del quinto.

Un'altra cosa in comune con la cessione del quinto che comunque la legge prevede delle coperture assicurative che tutelano il creditore dall'eventuale cessazione del lavoro, o anche dall'eventuale morte prima che il debito possa essere estinto.

Questo finanziamento potrebbe essere concesso anche a persone che hanno avuto problemi di credito, mentre a differenza della cessione del quinto sono esclusi i pensionati perché gli enti pensionistici hanno scelto di non accettare la doppia tenuta della doppia rata sulla pensione, e quindi queste persone dovranno trovare un'altra soluzione se hanno bisogno di un altro finanziamento.