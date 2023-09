Maxi sconti di fine estate al Molo 8.44: grandi promozioni sugli zaini e scarpe da ConTe Scarpe e Moda

Al Molo la fine delle vacanze si festeggia con delle occasioni esclusive.

Per chi sta già pensando al ritorno a scuola c’è la promozione perfetta: il #BackToSchool di ConTe Scarpe e Moda con scontistiche del 20% su zaini Eastpack, Hans e Jansport e fino al 20% su scarpe bimbi delle migliori marche.

Da Den Store invece ti attende lo Svuota Tutto, valido fino al 6 settembre 2023, che consente di acquistare nuovi capi a prezzi stracciati per arricchire e aggiornare il proprio guardaroba.

"Se invece ami i look ricercati non puoi perderti le nuovissime collezioni Guess con testimonial Georgina Rodriguez: lasciati affascinare dai toni autunnali ed invernali che scandiranno le nuove tendenze. Al Molo c’è di tutto e per tutti… manchi solo tu. Ti aspettiamo" dicono dalla direzione.