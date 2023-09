Genoa, a centrocampo c'è Kutlu. Ultimo giorno di mercato all'insegna delle cessioni

Sarà Berkan Kutlu l'uomo che contenderà a Milan Badelj il ruolo di regista nel Genoa della stagione 2023/'24.

Dopo un avvicinamento coi turchi del Galatasaray avvenuto già oltre un mese fa, nella penultima giornata di calciomercato il Grifone ha chiuso per il centrocampista classe 1998 nato a Monthey, nella Svizzera francese, ma di nazionalità turca (per la quale vanta sette presenze in Nazionale maggiore e tre in Under21), che giunge sotto la Lanterna con la modalità del prestito con diritto di riscatto.

Quello del mediano, in grado sia di ricoprire il ruolo di regista in una linea a tre che in coppia in caso di centrocampo a due uomini, potrebbe essere l'ultimo colpo in entrata della società di Villa Rostan. Intercettato dai microfoni di Sky Sport nella serata di ieri (31 agosto, ndr) il diesse genoano Marco Ottolini ha infatti palesato la possibilità che il mercato del Grifone fosse chiuso per quanto riguardava i nuovi arrivi.

Tutt'altra storia invece per le cessioni. Se dalla Turchia è arrivato l'ennesima voce riguardante un possibile interesse per Ekuban, stavolta dal Rizespor, davanti sembrano più concrete e meglio avviate le trattative per la cessione di Mattia Aramu al Bari e di Kelvin Yeboah, destinazione Montpellier. Anche Filippo Melegoni avrebbe le valigie in mano, pronto a raggiungere Pajac alla Reggiana.

In attesa della chiusura ufficiale, almeno per gli ingressi (restano aperti oltre il termine delle 19 odierne i mercati di Lecco e Brescia in Italia e quelli di altri campionati), la società si prepara intanto a festeggiare il suo 130esimo compleanno.

L'appuntamento per tutti i tifosi è fissato al prossimo 7 settembre, a partire dalle 19, al Porto Antico in Calata Borsellino nei pressi dell’Acquario. Nell'occasione sarà presentato un logo dedicato, in una serata che sarà conclusione di una più ampia settimana fitta di attività e sorprese. Nei prossimi giorni in città sono previste altre iniziative speciali, spettacoli di luce, pirotecnici e una mostra d’arte.

"Durante la serata che vedrà il 1st jersey sponsor, Pulsee Luce e Gas, main partner dell’evento, sfileranno le rappresentative maschili e femminili. Dai bambini delle giovanili, ai professionisti delle prime squadre. Anche Radio 105, lo sleeve sponsor, sarà partner dell’avvenimento. E poi la presenza di artisti musicali, le leggende rossoblù, contenuti multimediali e una raccolta fondi per l’Istituto Gaslini. Andare incontro al futuro tendendo una mano anzi due. L’esempio dei padri fondatori si riflette nel significato di essere genoani nella vita. Grazie di esistere e… vi aspettiamo!" fanno sapere dalla società.